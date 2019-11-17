Стало известно, когда СБР утвердит состав сборной России на этапы КМ и Кубка IBU

Двукратный олимпийский чемпион, член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Чепиков рассказал, когда Союз биатлонистов России (СБР) утвердит состав национальной команды на этап Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

«Составы будут утверждаться завтра на заочном заседании правления. Решение будет вынесено на голосование. 18 ноября всё прояснится», — цитирует Чепикова РИА Новости.

По его словам, на данный момент члены правления СБР согласны не со всеми решениями тренерского штаба сборной из-за несоответствия некоторым критериям.

«Надо прислушаться к мнению тренерского штаба, на мой взгляд. Потому что, может быть, где-то критерии были нечётко сформированы. Все, кто люди из спорта, понимают, что нужен максимальный результат», — добавил Чепиков.

Первый этап Кубка мира по биатлону начнётся 30 ноября в шведском Эстерсунде, а 28 ноября в норвежском Шушене стартует Кубок IBU.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что удивлён составом сборной России на первые этапы КМ и Кубка IBU.