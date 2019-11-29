«Само ничего не рассосётся»: Губерниев об ошибках Васильевой, уходе Подчуфаровой и шансах Логинова на победу в КМ

Александр Логинов останется лидером сборной России по биатлону в предстоящем сезоне. Об этом в интервью RT заявил комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. В то же время он выразил надежду на прорыв более молодых спортсменов. Журналист также рассказал, почему Маргарите Васильевой следовало лично прокомментировать допинг-скандал вокруг неё, поделился своими ожиданиями от стартующего Кубка мира и выразил сожаление в связи с тем, что новый сезон пройдёт исключительно в Европе.

«Маргарита от нас бегала»

— Насколько удивили вас переход Ольги Подчуфаровой в сборную Словении и попытка Екатерины Аввакумовой начать выступать за Сербию?

— Аввакумова в любом случае за Сербию выступать не будет, а Подчуфарова может бегать за кого хочет. Это её личное дело. Точно так же, как и в случае с хоккеистом Евгением Малкиным и его американским паспортом. Не знаю, чего все так возбудились. Считаю, что спортсмен может выступать там, где ему больше нравится. Единственное, правила всё-таки должны быть регламентированы. Если, скажем, это молодой атлет или тот, кто уже выступал за сборную, наверное, должны быть назначены какие-то компенсации, потому что государство и федерация потратили деньги.

— Не считаете, что это авантюра со стороны Подчуфаровой, которая до этого пропустила год соревнований?

— Но у нас сейчас и квота меньше, и ей нужно было заново начинать отбираться через этапы Кубка России. Кто будет платить за подготовку? Раз договорилась — пусть теперь там выступает, я желаю ей удачи.

— Может ли она стать новой Анастасией Кузьминой, о которой потом будут сожалеть российские болельщики?

— Не думаю. Но добиться успеха в отдельных гонках вполне может.

— Три спортсмена переходят в Румынию, некоторые уезжают в Белоруссию. Что происходит с нашим биатлоном?

— Возможно, дело в конкуренции. Хотя это парадокс, ведь если называть вещи своими именами, выдающихся результатов у нас нет, а есть только отдельные всплески. Но в Румынии конкуренция меньше. Значит, пусть едут. Вопрос только в том, были ли они «заиграны» за сборную или нет. Важно, чтобы федерации нашли общий язык в отношении таких переходов.

— Не думаете, что из-за последних скандалов с РУСАДА другие биатлонисты тоже задумаются о смене спортивного гражданства?

— Если честно, вообще до сих пор не понимаю, как выступают те же легкоатлеты. Учитывая то, что происходит. Вот если бы я был молодым спортсменом, я бы очень серьёзно задумался, а что делать дальше. На мой взгляд, лёгкую атлетику мы уже теряем. Да и в биатлоне, думаю, ничего хорошего нам ждать не стоит и эта история ещё не закончена. Тем более, Союз биатлонистов России (СБР) по-прежнему не восстановлен. Наверняка впереди нас ждут ещё сюрпризы.

Также по теме Плюс Старых, минус Глазырина: объявленный состав сборной России по биатлону вызвал недовольство специалистов Союз биатлонистов России объявил состав сборной на ближайшие этапы Кубка мира и Кубка IBU. При формировании команды не были учтены...

— Правильно ли поступает Международный союз биатлонистов (IBU), ужесточая правила перехода в другую страну?

— Думаю, да. А как иначе? Давайте мы завтра будем выступать за Румынию, послезавтра — за Австралию, потом за Мексику. Поэтому как бы мне ни было жалко Аввакумову, за Сербию она бегать не будет. Пусть вернётся в Россию, постарается попасть в национальную команду, ей не возбраняется. Кстати, думаю, что ей это по силам.

— Женскую сборную России лишили места на Кубке мира из-за допинг-скандала. Это проблема или нам уже должно быть всё равно?

— Конечно, проблема — мы с таким трудом эту квоту завоевали. И в данном случае и сама Маргарита Васильева подвела команду, и все те люди, которые должны были ей что-то объяснять. Да, вся ответственность на биатлонисте, но у нас так всё устроено, что спортсмены зачастую как дети малые, очень избалованные. И это, наверное, не их вина, а их беда. И здесь нужно, конечно, включать голову, причём всем: и им самим, и их тренерам, и федерациям. Поэтому я снова и снова повторяю: когда речь заходит о том, даст ли кто-то из них интервью программе «Биатлон с Губерниевым», мне совершенно всё равно, кто будет разговаривать со мной или моими коллегами. Просто мы являемся как раз тем самым связующим звеном между спортом и обществом. И спонсоры подписывают контракты тоже под телевидение. Хотел бы я посмотреть на спонсоров, чьи спортсмены избегают телекамер. Это какие-то странные спонсоры.

— Дисквалификация Васильевой на полтора года — потеря?

— Да, конечно, и это ещё и большое несчастье для спортсмена. Но что уж теперь — таковы правила. Хотя она действительно очень безалаберно ко всему отнеслась, насколько нам известно.

— Её тренер сказал, что она не стала подавать апелляцию из-за отсутствия поддержки. Возможно ли было этого избежать?

— Как СМИ мы предлагали ей всяческую помощь. Чтобы она, уже попав в эту непростую ситуацию, рассказывала людям о том, что произошло. Но Маргарита от нас бегала. Я ей уже тогда говорил, что это огромная ошибка, потому что общественному мнению и всем тем людям, которые так или иначе связаны с ней, нужно всё объяснять. Но наши спортсмены думают, что всё само рассосётся. Как думали, например, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Антон Шипулин, когда приехали эти австрийские полицейские. Ребята, ничего само не рассосётся!

— Вернуть квоту уже в этом сезоне получится?

— Я думаю, да. Очень надеюсь на это.

«Логинов — не девушка на выданье»

— Насколько сильно могли повлиять на состояние сборной летние проблемы из-за контрактов?

— Я думаю, что хорошего спортсмена ничто не испортит. А если он плохой, то у него то контракты, то на завтрак что-то не то подали.

— Не будут ли теперь в СБР относиться предвзято к Логинову после этой истории?

— Что значит «предвзято»? Он же не девушка на выданье и не тульский пряник. Какая разница, как к нему будут относиться? Есть спортивные показатели — он лидер сборной. Важно, чтобы он делал свою работу, а СБР — свою. Но мы должны понимать, что когда спортсмены что-то требуют от федерации, они должны и с себя кое-что потребовать.

— Он ведь пропустил сбор в Рамзау из-за рождения дочери. Не скажется ли это на его форме?

— Не знаю, сезон покажет, но надеюсь, что нет. Он сильный спортсмен, очень одарённый. Но в любом случае очевидно то, что Логинов продолжит быть лидером сборной. Хотя я очень рассчитываю, что блеснёт и кто-то из молодых. Посмотрим.

— В сборной снова отбор частично проходит по решению тренерского штаба, а не исключительно по контрольным стартам. Прошлогодняя система не подошла?

— Пожалуй, это справедливо, потому что всё-таки прошлый сезон показал, что некоторые из тех, кто здорово выступал на отборе, потом сдулись. Шло форсирование формы, и здесь, конечно, мы должны доверять СБР и тренерскому штабу. Я не думаю, что они враги сами себе, поэтому выступать на Кубке мира будут сильнейшие.

— Увидим ли мы старых знакомых или возможны разные сюрпризы?

— Я за сюрпризы, но, кто появится, за тех и поболеем в конце концов. Совершенно спокойно к этому отношусь: за сборную должны бегать сильнейшие.

— Возвращение Максима Цветкова и Антона Бабикова в сборную на общих основаниях реально?

— Бабиков уже будет на этапе Кубка мира в Швеции как победитель кубка IBU, у него персональная квота, ему флаг в руки. Что касается Цветкова, то он, конечно, не показывает себя в последнее время, но если преодолеет отборы и попадёт в команду — пусть бегает. Это будет огромное счастье для спортсмена и его поклонников.

— Какую ставку можно сделать на новичков прошлого сезона — Александра Поварницына, Никиту Поршнева, Эдуарда Латыпова? Станут ли они ядром эстафетной четвёрки или пока хватает старой гвардии?

— Сейчас очень сложно об этом говорить. Понятно, что им нужно наработать соревновательную практику. Но, в то время как наши иностранные коллеги уже в 20 лет становятся олимпийскими чемпионами, мы до 28 лет всё опыта набираемся. Поэтому, ребята, уже пора! Матвей Елисеев уже смело может быть лидером. Как, впрочем, и те, чьи фамилии вы перечислили.

«Ожидать вала побед в Антерсельве я бы не стал»

— Новый сезон пройдёт исключительно в Европе. Насколько это хорошо и удобно для биатлонистов?

— С учётом того, что в Соединённых Штатах есть кроссовки 47-го и 48-го размера, причём за копейки, я за то, чтобы там всегда проходили этапы Кубка мира. Во всяком случае хоть обувь могу купить, а это, между прочим, для меня большая проблема. А вообще я гражданин мира. Мне нравится и Канада, и США. Пусть там будут этапы каждый год, с удовольствием туда слетаем. Заодно съездим к Малкину и посмотрим на его новенький американский паспорт.

— Чемпионат мира пройдёт в Антерсельве. Удачное ли для нас это место?

— Это сложное место. Среднегорный старт, причём высота очень коварная. Не думаю, что мы выступим намного хуже, чем в прошлом году, но ожидать вала побед я бы тоже не стал.

— Вернётся ли Мартен Фуркад на свой уровень? Сможет ли бросить вызов Йоханнесу Бё, или этот поезд уже ушёл?

— Я очень на это надеюсь, но на летнем чемпионате Франции он выглядел неубедительно. И зная Мартена, вижу, что он уже начинает «подстилать соломку». Говорит в интервью, мол, будет Олимпиада в Париже, что не биатлоном единым. И это меня очень тревожит, потому что, конечно, было бы здорово увидеть прежнего Фуркада. Но сейчас, смотрите, какой шанс для всех остальных. Потому что Йоханнес объявил, что в январе он будет в декретном отпуске, у него жена запланировала роды на это время, и он будет с ней. А если он пропустит этап-другой, то, конечно, это будет хороший раздражитель. Многие захотят побороться за победу в отсутствие норвежца.

Также по теме «Побеждать должен голос разума»: СБР изменил состав сборной России на первый этап Кубка мира по биатлону Союз биатлонистов России утвердил состав национальной сборной на первый этап Кубка мира и изменил все спорные кадровые решения,...

— Смогут ли это сделать Логинов или Фуркад?

— Не знаю. Но думаю, что подросла прекрасная плеяда биатлонистов, в том числе и французских — Кентен Фийон Майе, Симон Детьё. Они были очень хороши под занавес прошлого сезона. Не будем забывать и про итальянцев и немцев, про австрийца Юлиана Эберхарда.

— В отсутствие Лауры Дальмайер и Анастасии Кузьминой будет ли проще Доротее Вирер вновь завоевать «Большой хрустальный глобус»?

— С окончанием карьеры Дальмайер биатлон будет скучнее. Звёзды уходят, и мне будет её не хватать, да и всем болельщикам тоже. Но свято место пусто не бывает. И в немецком биатлоне кто-нибудь новенький родится, и где-нибудь ещё. Мы вот только наших заждались. Последний раз у нас его выигрывал Владимир Драчёв в 1996 году, а у женщин — Анфиса Резцова в 1993-м. Это бог знает когда было, при царе Горохе. Но я думаю, что в ближайшем будущем мужчинам-то будет сложно побороться за «Большой хрустальный глобус», а женщинам и вовсе почти невозможно.

— К кому из девушек стоит присмотреться пристальнее? Возможно, Марте Ольсбу, Ханна Эберг или Луиза Виттоцци смогли бы навязать борьбу Вирер?

— Там ещё и Тириль Экхофф, иКайса Мякяряйнен, которая не собирается заканчивать и по-прежнему молода и красива. Сезон сейчас будет очень интересный: это второй год после Олимпиады, и он будет отличаться от того, что мы видели в прошлом году. Потому что кто-то сбавил обороты после Игр, кто-то, наоборот, прибавил, так что, думаю, борьба будет очень хорошей.

— На ваш взгляд, на что смогут претендовать российские девушки?

— Нам сейчас надо в первую очередь возвращать квоту. А если у нас ещё и Светлана Миронова резко прибавит в стрельбе, то мы уже получим спортсменку экстра-класса, учитывая её скорость на лыжне. Поэтому, думаю, за медали мы будем в состоянии бороться едва ли не в каждой гонке, но по-прежнему, шансов больше там, где много рубежей — это масс-старты, пасьюты и так далее. Когда все промажут, мы попадём и выиграем.