Биатлонистка Подчуфарова высказалась о своём решении выступать за сборную Словении

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Россиянка Ольга Подчуфарова прокомментировала своё решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении по биатлону.
Биатлонистка Подчуфарова высказалась о своём решении выступать за сборную Словении
  • globallookpress.com
  • © Tobias NykÃ„Nen/ZUMAPRESS.com

«Пока не готова открыто рассуждать на тему моего перехода и его причин, хотя уверена, что за меня это сделали другие в самых прекрасных распрекрасах. Моему молчанию есть ряд оснований. Как говорится, не беги впереди паровоза. Будет ещё подходящий момент», — приводит слова спортсменки «Спорт-Экспресс» со ссылкой на её Instagram.

Она отметила, что не ждёт одобрения со стороны общественности, она уважает своё прошлое, но ей хочется смотреть в светлое будущее.

«В восприятии болельщиков весь наш спорт — это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что это всё — шапито. Но я не хочу быть в нём грустным клоуном», — говорится в сообщении.

Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования на 10 км. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением была бронза в смешанной эстафете на первенстве 2017 года в австрийском Хохфильцене. 

Ранее сообщалось, что у Подчуфаровой и Екатерины Аввакумовой могут возникнуть сложности со сменой спортивного гражданства.

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