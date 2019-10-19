СМИ: СБР восстановят в правах не раньше осени 2020 года

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) рассмотрит вопрос восстановления прав Союза биатлонистов России (СБР) не раньше осени 2020 года.

Об этом сообщает ТАСС.

19 октября начался конгресс IBU в Мюнхене, на котором организация не собиралась рассматривать вопрос по восстановлению СБР.

Отмечается, что вопрос мог бы быть рассмотрен, если бы его подняли несколько национальных федераций, когда речь зашла о включении в повестку заседания дополнительных тем, но такого предложения не прозвучало.

Следовательно, рассмотрение статуса СБР отложено до следующего конгресса, который состоится осенью 2020 года в Праге.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, но страна не может принимать состязания под эгидой IBU.

Ранее сообщалось, что женская сборная России лишится квоты на КМ из-за аннулирования результатов Васильевой.