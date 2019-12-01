Первый личный старт: мужчины разыгрывают медали в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
- РИА Новости
- © Александр Вильф
-
01 декабря 2019
Дмитрий Малышко побежал под четвёртым номером. Основная масса фаворитов стартует во второй и третьей группах, так что подождём их.
-
Старт дан! Норвежец Эрленд Бьонтегорд отправился первым на старт, а сразу за ним — Эдуард Латыпов.
-
Дистанция гонки составляет 10 км, биатлонисты пройдут два огневых рубежа, за каждый промах назначается штрафной круг на 150 м.
-
Официально Кубок мира стартовал накануне с двух смешанных эстафет — одиночной и классической. У Матвея Елисеева и Тамары Ворониной совсем ничего не получилось, а Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов поднялись на четвёртое место.
-
Всего в спринте выступят 109 человек, в том числе такие фавориты, как норвежец Йоханнес Бё, француз Мартен Фуркад, немец Симон Шемпп, итальянец Лукас Хофер.
We are only 90 minutes away from the start of the men's sprint here in #OST19 😎 109 starters and favourites spread across them all! It is going to be exciting! pic.twitter.com/r7dfeVPfjU— IBU World Cup (@IBU_WC) December 1, 2019
-
Сборная России будет самой многочисленной. Антон Бабиков выступит по личной квоте как победитель Кубка IBU, а в основной состав из шести человек вошли Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.
С первым днем зимы! 1 декабря на Кубке мира две спринтерских гонки. Мужчины начнут – в 14:30, женщины – в 17:30. Болеем за наших!— Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) December 1, 2019
Трансляции на каналах «Матч ТВ» (женская гонка в эфире – с 18:15), «Евроспорт» и «Матч Арена». https://t.co/XbEiEMpLuOpic.twitter.com/L5qz7ptF1E
-
Добрый день! RT приветствует читателей на текстовой онлайн-трансляции мужского спринта в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде. В 14:30 мск начнётся розыгрыш первых личных медалей в новом сезоне.
- Пропуски Бё, реванш Фуркада и надежда на Логинова: чем будут интересны мужские соревнования Кубка мира по биатлону
- Без Кузьминой и Дальмайер, но с Вирер и Виттоцци: на кого будут ориентироваться российские биатлонистки в новом сезоне
- «Само ничего не рассосётся»: Губерниев об ошибках Васильевой, уходе Подчуфаровой и шансах Логинова на победу в КМ
- Неудачная стрельба: российские биатлонисты заняли 12-е место в сингл-миксте на этапе КМ в Эстерсунде
- С «деревянной» медалью: Россия заняла четвёртое место в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде