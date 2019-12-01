Первый личный старт: мужчины разыгрывают медали в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

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Владимир Зайвый
В шведском Эстерсунде продолжается стартовый этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2019/20. Мужчины разыгрывают первые личные медали в спринте на 10 км. Сборную России представляют семь спортсменов во главе с Александром Логиновым. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Первый личный старт: мужчины разыгрывают медали в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф
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  • 01 декабря 2019

    Дмитрий Малышко побежал под четвёртым номером. Основная масса фаворитов стартует во второй и третьей группах, так что подождём их.

  • Старт дан! Норвежец Эрленд Бьонтегорд отправился первым на старт, а сразу за ним — Эдуард Латыпов.

  • Дистанция гонки составляет 10 км, биатлонисты пройдут два огневых рубежа, за каждый промах назначается штрафной круг на 150 м.

  • Официально Кубок мира стартовал накануне с двух смешанных эстафет — одиночной и классической. У Матвея Елисеева и Тамары Ворониной совсем ничего не получилось, а Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов поднялись на четвёртое место.

  • Всего в спринте выступят 109 человек, в том числе такие фавориты, как норвежец Йоханнес Бё, француз Мартен Фуркад, немец Симон Шемпп, итальянец Лукас Хофер.

  • Сборная России будет самой многочисленной. Антон Бабиков выступит по личной квоте как победитель Кубка IBU, а в основной состав из шести человек вошли Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.

  • Добрый день! RT приветствует читателей на текстовой онлайн-трансляции мужского спринта в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде. В 14:30 мск начнётся розыгрыш первых личных медалей в новом сезоне.

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