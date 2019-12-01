Первый личный старт: мужчины разыгрывают медали в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

В шведском Эстерсунде продолжается стартовый этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2019/20. Мужчины разыгрывают первые личные медали в спринте на 10 км. Сборную России представляют семь спортсменов во главе с Александром Логиновым. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

РИА Новости

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