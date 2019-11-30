Первая гонка сезона: российские биатлонисты идут 13-ми в сингл-миксте на этапе КМ в Эстерсунде

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Сергей Стариков
В шведском Эстерсунде стартовал новый розыгрыш Кубка мира по биатлону. Первые медали нового сезона разыгрываются в сингл-миксте — новом виде эстафеты. В соревнованиях принимают участие пары из 28 стран. Сборную России представляют Матвей Елисеев и дебютантка Кубка мира Тамара Воронина. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Первая гонка сезона: российские биатлонисты идут 13-ми в сингл-миксте на этапе КМ в Эстерсунде
  • Матвей Елисеев
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф
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  • 30 ноября 2019

    Елисеев не без проблем, но всё же избежал штрафных кругов на стойке. Россиянину понадобился дополнительной патрон. После заключительной стрельбы сборная России занимает 12-е место (+2:16,9).

  • Дрогнул Лессер и допустил четыре промаха, отправившись на один штрафной круг. А вот Самуэльссон выступил значительно успешнее и первым покинул огневой рубеж. Лессер уступает 18,5 секунды. 

  • Лессер подходит к заключительному огневому рубежу. Его преследуют Самуэльссон и Кристиансен. 

  • Фантастика. Елисеев отстрелялся чисто. Таким образом, российские спортсмены закрыли 15 последних мишеней. Российская команда уже 13-я (+2:27,3).

  • После седьмого огневого рубежа лидирует команда Германии. Швеция уступает 17,7 секунды, Норвегия — 34,4 секунды. 

  • Великолепно отработал Лессер и первым отправился на дистанцию. А вот Самуэльссон дрогнул и был вынужден воспользоваться дополнительным патроном. 

  • Елисеев бросился в борьбу. На данный момент сборная России занимает 15-е место и уступает лидеру 2 минуты 29,3 секунды. Тем временем немец Лессер и швед Самуэльссон уже на огневом рубеже. 

  • Воронина на своей заключительной, четвёртой стрельбе. И вновь чисто! Успокоилась спортсменка и сразу стала работать здорово. Невероятное преображение Тамары. 

  • После шестой стрельбы лидирует Германия. Швеция уступает 13,7 секунды, Норвегия отстаёт на 44,0 секунды. 

  • На стрельбище поднялся ветер, и украинка не смогла с ним совладать. Пять промахов, три незакрытые мишени и потеря шансов на победу. Пройсс и Эберг отстрелялись чисто и вырвались в лидеры. 

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