Первая гонка сезона: российские биатлонисты идут 13-ми в сингл-миксте на этапе КМ в Эстерсунде

В шведском Эстерсунде стартовал новый розыгрыш Кубка мира по биатлону. Первые медали нового сезона разыгрываются в сингл-миксте — новом виде эстафеты. В соревнованиях принимают участие пары из 28 стран. Сборную России представляют Матвей Елисеев и дебютантка Кубка мира Тамара Воронина. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Матвей Елисеев

РИА Новости

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