Первая гонка сезона: российские биатлонисты идут 13-ми в сингл-миксте на этапе КМ в Эстерсунде
- Матвей Елисеев
- РИА Новости
- © Александр Вильф
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30 ноября 2019
Елисеев не без проблем, но всё же избежал штрафных кругов на стойке. Россиянину понадобился дополнительной патрон. После заключительной стрельбы сборная России занимает 12-е место (+2:16,9).
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Дрогнул Лессер и допустил четыре промаха, отправившись на один штрафной круг. А вот Самуэльссон выступил значительно успешнее и первым покинул огневой рубеж. Лессер уступает 18,5 секунды.
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Лессер подходит к заключительному огневому рубежу. Его преследуют Самуэльссон и Кристиансен.
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Фантастика. Елисеев отстрелялся чисто. Таким образом, российские спортсмены закрыли 15 последних мишеней. Российская команда уже 13-я (+2:27,3).
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После седьмого огневого рубежа лидирует команда Германии. Швеция уступает 17,7 секунды, Норвегия — 34,4 секунды.
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Великолепно отработал Лессер и первым отправился на дистанцию. А вот Самуэльссон дрогнул и был вынужден воспользоваться дополнительным патроном.
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Елисеев бросился в борьбу. На данный момент сборная России занимает 15-е место и уступает лидеру 2 минуты 29,3 секунды. Тем временем немец Лессер и швед Самуэльссон уже на огневом рубеже.
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Воронина на своей заключительной, четвёртой стрельбе. И вновь чисто! Успокоилась спортсменка и сразу стала работать здорово. Невероятное преображение Тамары.
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После шестой стрельбы лидирует Германия. Швеция уступает 13,7 секунды, Норвегия отстаёт на 44,0 секунды.
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На стрельбище поднялся ветер, и украинка не смогла с ним совладать. Пять промахов, три незакрытые мишени и потеря шансов на победу. Пройсс и Эберг отстрелялись чисто и вырвались в лидеры.
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