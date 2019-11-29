Пропуски Бё, реванш Фуркада и надежда на Логинова: чем будут интересны мужские соревнования Кубка мира по биатлону

В шведском Эстерсунде 30 ноября стартует очередной розыгрыш Кубка мира по биатлону. Он будет состоять из девяти этапов, также в зачёт соревнований пойдут результаты чемпионата мира в Антерсельве. Норвежец Йоханнес Бё будет защищать титул победителя общего зачёта, но при этом он собирается пропустить несколько гонок — они с женой ожидают рождения ребёнка. Это даст шанс Мартену Фуркаду, Александру Логинову и ряду других спортсменов завоевать «Большой хрустальный глобус». RT рассказывает о главных действующих лицах нового биатлонного сезона у мужчин.

Что нового в этом сезоне?

Новый сезон в Кубке мира по биатлону будет несколько отличаться от предыдущего. Во-первых, все девять этапов и Кубок мира пройдут только в Европе. Не будет никаких утомительных переездов в Северную Америку, а для проверки готовности Пекина к зимней Олимпиаде в 2022 году ещё не наступило время.

Биатлонные гонки по традиции начнутся в шведском Эстерсунде в конце ноября, а затем пройдут в австрийском Хохфильцене и французском Анси. После Нового года состоятся немецкие этапы в Оберхофе и Рупольдинге, а дальше биатлонисты поедут не в Антерсельву, а в словенскую Поклюку. В Италию спортсмены приедут в середине февраля на чемпионат мира. Закроется сезон тремя этапами в чешском Нове-Место, финском Контиолахти и норвежском Хольменколлене.

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Во-вторых, претерпела изменения соревновательная программа. В этом сезоне вновь запланированы в общей сложности 68 гонок, но акцент будет смещён с чисто мужских и женских соревнований на смешанные. Количество смешанных эстафет и сингл-микстов увеличится до четырёх за счёт спринта и гонок преследования — число таких гонок уменьшится с десяти и восьми до девяти и шести соответственно. При этом запланировано ещё больше обычных эстафет и масс-стартов. Только количество индивидуальных гонок осталось прежним.

Новая программа должна увеличить конкуренцию в споре за «Большой хрустальный глобус». У тех, кто хорошо выступил в спринте, уже будет меньше шансов повторить свой результат в гонках преследования. Но при этом отрыв лучших биатлонистов от второго эшелона возрастёт из-за лишнего масс-старта. В Кубке наций будет разыграно ещё больше очков, чем раньше, так что интрига в соревновании между странами тоже возрастёт.

Кто будет фаворитом?

Прошлый сезон запомнился любителям биатлона невероятным доминированием Йоханнеса Бё. Он наконец-то сместил с трона Мартена Фуркада, чья серия из семи побед в общем зачёте Кубка мира подошла к концу. Триумф Бё-младшего был феноменальным — он обошёл ближайшего соперника как минимум на 400 очков. Всего лишь раз норвежец финишировал за пределами первой десятки, личных побед у него было аж 16, а на протяжении 11 гонок подряд он не опускался ниже второго места. Даже Фуркад в лучшие годы так не выступал.

Но в новом сезоне Бё будет непросто подтвердить звание лучшего биатлониста планеты. Его подготовка была омрачена травмой, и набрать идеальную форму после неё норвежец не успел. Это подтверждается результатами контрольных стартов — ни на тренировках своей сборной, ни на международном сборе в Шушене Бё не был лучшим. При этом тот же Фуркад был гораздо быстрее 26-летнего норвежца на лыжне. Даже если не принимать во внимание предсезонные гонки, Бё всё равно не досчитается большого количества баллов — он планирует пропустить январские этапы из-за рождения ребёнка.

Это ситуацией должен воспользоваться Мартен Фуркад. Прошлый сезон для него получился скомканным — у бывшего обладателя Кубка мира удачными получились только первые два этапа, после чего француз ни разу не поднялся на пьедестал почёта, хотя в личных гонках финишировал девять раз в первой шестёрке. На чемпионате мира Фуркад тоже провалился — из-за него сборная Франции осталась без медалей в эстафете. Биатлонист после этого даже говорил, что близок к завершению карьеры.

По-настоящему сильных спортсменов такие неудачи должны только закалить, так что возвращение Фуркада на его былой уровень станет одним из самых ожидаемых событий нового сезона. Ему должна помочь конкуренция внутри команды — пока великий француз боролся со своими проблемами, Кантен Фийон Майе и Симон Детьё успели подняться в первую четвёрку прошлого розыгрыша Кубка мира.

В число фаворитов входит и россиянин Александр Логинов. Однако слишком много неприятных событий произошло с ним за время межсезонья — не успел отгреметь скандал с контрактом с Союзом биатлонистов России, как лидер сборной заболел и пропустил контрольные старты в Тюмени. В конце ноября Логинов продолжал лечить воспалённые связки, но при этом не забывал о тренировках. Сам спортсмен уверял, что к первому этапу Кубка мира будет в строю.

Готов вернуться на былые позиции немец Симон Шемпп. Почти весь прошлый сезон он пропустил по медицинским показаниям, но на летнем чемпионате Германии был на голову выше всех соотечественников. Шемпп всегда был достаточно силён, чтобы завоёвывать медали личных гонок, но ему не хватало для этого везения. Правда, в Шушене немец не был так быстр, как ему бы хотелось.

В число биатлонистов, которые могут завоевать медали на отдельных этапах, но за «Большой хрустальный глобус» вряд ли поборются, входят также немец Арнд Пайффер, его соотечественник Бенедикт Долль, норвежец Тарьей Бё и австриец Юлиан Эберхард. Не стоит за бывать об итальянцах Доминике Виндише и Лукасе Хофере — домашний чемпионат мира может повлиять на их подготовку к этому сезону.

На кого обратить внимание?

Сложно предсказать, какие новые имена откроет предстоящий сезон в биатлоне, но один яркий претендент на это есть. Норвежец Йоханнес Дале в прошлом году отметился десятым местом в спринте на этапе в США, когда ему был всего 21 год. С тех пор тренеры больше не доверяли ему, но в межсезонье он стал лучшим среди многочисленных претендентов на попадание в основную сборную. Оказаться в компании братьев Бё и ещё нескольких звёзд биатлона из Норвегии — это уже достижение, обязывающее ко многому.

Швед Себастьян Самуэльссон известен многим любителям биатлона, особенно из России, за свои яркие высказывания по поводу допинга. Но при этом он является одной из восходящих звёзд биатлона, от которого стоит ждать прорыва. В его коллекции уже есть золото и серебро Олимпийских игр в Пхёнчхане, но в Кубке мира его улов — одна бронза оберхофского спринта. Самуэльссону сейчас 22 года, и для выхода на новый уровень это прекрасный возраст.

Высокие ожидания могут быть связаны и с Никитой Поршневым. Год назад он стремительно ворвался в сборную России и стал бронзовым призёром чемпионата мира в эстафете, а также выиграл индивидуальную гонку Универсиады в Красноярске. В кубковых баталиях себя проявить не успел, но теперь у Поршнева будет такой шанс, тем более что на контрольных стартах в Тюмени он выиграл одну из гонок, а по очкам уступил только Дмитрию Малышко. Для 23-летнего биатлониста это хороший плацдарм.

Кто завершил карьеру?

Прошлый сезон стал последним для целого ряда известных биатлонистов, которые теперь будут наблюдать за гонками лишь в качестве зрителей. Мартен Фуркад больше не выйдет на старт со своим братом Симоном — теперь чемпион мира 2009 года является тренером юниорской сборной Франции, хотя ещё недавно помогал своей команде выигрывать медали в эстафетах.

Хенрик Л′Абе-Лунн решил, что в 33 года бороться за место в сборной Норвегии ему уже не под силу, хотя в прошлом сезоне он не был в ней худшим — в Кубке мира он показал пятый результат среди норвежцев и 19-й среди остальных спортсменов. Но чемпион мира всё-таки не стал дотягивать до возраста Уле-Эйнара Бьёрндалена, который, кстати, приедет на Кубок мира уже в качестве тренера сборной Китая.

Подошло время завершать карьеру и для двух олимпийских чемпионов. 30-летний швед Фредрик Линдстрём попрощался с биатлоном во время домашнего чемпионата мира, а несколькими неделями ранее свою последнюю гонку провёл Михаэль Рёш, который в конце карьеры представлял Бельгию вместо родной Франции.