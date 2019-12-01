Заявка на полную квоту: женщины соревнуются в спринте на первом этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
- Светлана Миронова
- globallookpress.com
- © Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com
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01 декабря 2019
Франциска Хильдебранд, Дениз Херрман, Лариса Куклина, Доротея Вирер — все они уже на лыжне.
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Большинство фавориток решили стартовать как можно раньше, так что интересно будет с самого начала гонки.
With no red bib at the start (Kuzmina retired over the summer), who will take her heritage? Local crowd is cheering for @hannaaaoberg but the candidates are plenty in #OST19https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/FV59F1MwcR— IBU World Cup (@IBU_WC) December 1, 2019
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Женский спринт стартовал! Первой на дистанцию убежала эстонка Регина Ойя.
Oja Regina ready to open thew women sprint here in #OST19— IBU World Cup (@IBU_WC) December 1, 2019
so wait no more and watch #OST19 on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/ZEReMXWvgT
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У сборной России должна была быть квота из пяти спортсменок, но стартовать будут шестеро. Дело в том, что у Виктории Сливко есть персональная квота как у победительницы Кубка IBU прошлого сезона. Вместе девушки постараются вернуть своей команде полный состав, а для этого нужно подняться на пятое место в Кубке наций. После вчерашних смешанных эстафет россиянки на шестом месте.
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Всего на старт выйдут 105 спортсменок, в том числе обладательница «Большого хрустального глобуса» Доротея Вирер из Италии, у которой восьмой стартовый номер.
Dorothea Wierer rewrote history for @fisiofficial last year by becoming the first Italian to win the overall. Can she start her globe defence well in #OST19? https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/eNCbPWiHUS— IBU World Cup (@IBU_WC) December 1, 2019
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Сразу перейдём к составу сборной России. В стартовые протоколы вошли шесть биатлонисток: Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Тамара Воронина, Кристина Резцова и Виктория Сливко.
С первым днем зимы! 1 декабря на Кубке мира две спринтерских гонки. Мужчины начнут – в 14:30, женщины – в 17:30. Болеем за наших!— Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) December 1, 2019
Трансляции на каналах «Матч ТВ» (женская гонка в эфире – с 18:15), «Евроспорт» и «Матч Арена». https://t.co/XbEiEMpLuOpic.twitter.com/L5qz7ptF1E
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Добрый вечер всем любителям биатлона! RT начинает текстовую онлайн-трансляцию женской спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. В 17:30 мск первая участница отправится на старт.
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