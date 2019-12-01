Заявка на полную квоту: женщины соревнуются в спринте на первом этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

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Владимир Зайвый
В шведском Эстерсунде проходит первый этап Кубка мира в новом сезоне. Программу соревнований продолжает женский спринт с двумя огневыми рубежами. В гонке выступят шесть российских спортсменок во главе с Екатериной Юрловой-Перхт, которые попытаются добыть для команды потерянную в прошлом сезоне полную квоту участниц. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Заявка на полную квоту: женщины соревнуются в спринте на первом этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
  • Светлана Миронова
  • globallookpress.com
  • © Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com
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  • 01 декабря 2019

    Франциска Хильдебранд, Дениз Херрман, Лариса Куклина, Доротея Вирер — все они уже на лыжне.

  • Большинство фавориток решили стартовать как можно раньше, так что интересно будет с самого начала гонки.

  • Женский спринт стартовал! Первой на дистанцию убежала эстонка Регина Ойя.

  • У сборной России должна была быть квота из пяти спортсменок, но стартовать будут шестеро. Дело в том, что у Виктории Сливко есть персональная квота как у победительницы Кубка IBU прошлого сезона. Вместе девушки постараются вернуть своей команде полный состав, а для этого нужно подняться на пятое место в Кубке наций. После вчерашних смешанных эстафет россиянки на шестом месте.

  • Всего на старт выйдут 105 спортсменок, в том числе обладательница «Большого хрустального глобуса» Доротея Вирер из Италии, у которой восьмой стартовый номер.

  • Сразу перейдём к составу сборной России. В стартовые протоколы вошли шесть биатлонисток: Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Тамара Воронина, Кристина Резцова и Виктория Сливко.

  • Добрый вечер всем любителям биатлона! RT начинает текстовую онлайн-трансляцию женской спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. В 17:30 мск первая участница отправится на старт.

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