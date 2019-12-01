Заявка на полную квоту: женщины соревнуются в спринте на первом этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

В шведском Эстерсунде проходит первый этап Кубка мира в новом сезоне. Программу соревнований продолжает женский спринт с двумя огневыми рубежами. В гонке выступят шесть российских спортсменок во главе с Екатериной Юрловой-Перхт, которые попытаются добыть для команды потерянную в прошлом сезоне полную квоту участниц. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Светлана Миронова

globallookpress.com

© Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com