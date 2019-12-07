Командное сражение за медали: в Эстерсунде проходит мужская эстафета в рамках КМ по биатлону

В шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону проходит мужская эстафета. Сборная России представлена Матвеем Елисеевым, Дмитрием Малышко, Эдуардом Латыповым и Александром Логиновым. Отечественная команда постарается одержать первую победу в сезоне. RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости

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