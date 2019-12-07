Командное сражение за медали: в Эстерсунде проходит мужская эстафета в рамках КМ по биатлону
- РИА Новости
- © Александр Вильф
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07 декабря 2019
Гонка началась! Вперёд, Россия!
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Отметим, что Латыпов дебютирует в эстафете на этапах Кубка мира. Ранее на таком уровне он в данных гонках не бегал. Тренеры говорят, что Эдуард находится в хорошей форме, но в индивидуалке он стал только 50-м. В спринте было лучше — 25-е место.
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Сборная России сегодня будет представлена Матвеем Елисеевым, Дмитрием Малышко, Эдуардом Латыповым и Александром Логиновым. Именно в таком порядке они побегут свои этапы.
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Здравствуйте, уважаемые читатели! RT представляет вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону.
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