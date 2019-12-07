Командное сражение за медали: в Эстерсунде проходит мужская эстафета в рамках КМ по биатлону

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Борислав Головин
В шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону проходит мужская эстафета. Сборная России представлена Матвеем Елисеевым, Дмитрием Малышко, Эдуардом Латыповым и Александром Логиновым. Отечественная команда постарается одержать первую победу в сезоне. RT ведёт текстовую трансляцию.
Командное сражение за медали: в Эстерсунде проходит мужская эстафета в рамках КМ по биатлону
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф
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Автообновление

  • 07 декабря 2019

    Гонка началась! Вперёд, Россия! 

  • Отметим, что Латыпов дебютирует в эстафете на этапах Кубка мира. Ранее на таком уровне он в данных гонках не бегал. Тренеры говорят, что Эдуард находится в хорошей форме, но в индивидуалке он стал только 50-м. В спринте было лучше — 25-е место.

  • Сборная России сегодня будет представлена Матвеем Елисеевым, Дмитрием Малышко, Эдуардом Латыповым и Александром Логиновым. Именно в таком порядке они побегут свои этапы. 

  • Здравствуйте, уважаемые читатели! RT представляет вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону. 

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