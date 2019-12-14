Двойной бронзовый старт: Миронова и Логинов заняли третье место в спринте на втором этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

Первый день этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене принёс сборной России две медали. Светлана Миронова стала бронзовым призёром в спринте, выиграв первую награду таких соревнований в карьере. В аналогичной гонке у мужчин Александр Логинов тоже стал третьим, а Матвей Елисеев показал четвёртый результат. В субботу и воскресенье у них будут высокие шансы повторить свой успех в гонках преследования.

Неожиданная бронза Мироновой

Ещё на первом этапе в Эстерсунде женская сборная России по биатлону вдохнула надежду в болельщиков. Девушки периодически показывали очень хорошие скорости на дистанции, навязывали борьбу лидерам в отдельные моменты гонок и перестали считать для себя пределом мечтаний скупые очки Кубка мира. Лариса Куклина и Светлана Миронова имели бы даже шансы на медали, если бы их не подвела стрельба.

Стало понятно, что когда на огневых рубежах всё пройдёт гладко, то будут и попадания на пьедестал почёта. Долго ждать такого развития событий не пришлось — уже на этапе в Хохфильцене Миронова смогла выиграть первую в своей карьере медаль этапа Кубка мира.

Также по теме Первая медаль: Миронова заняла третье место в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене В Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону состоялся женский спринт. Светлана Миронова заняла третье место, уступив...

Шансы Мироновой завоевать награду были высоки именно в спринте, так как чем реже ей приходится стрелять, тем меньше шансов допустить ошибку, которую ногами будет уже не отыграть. После первого рубежа 25-летняя спортсменка смогла захватить лидерство, отстреляв не только точно, но и быстро. На стойке Миронова допустила серьёзную ошибку — поторопилась с последним выстрелом и смазала его, хотя до этого были девять попаданий подряд. Без штрафного круга она бы могла уверенно опережать итальянку Доротею Вирер, но сама же удлинила себе дистанцию на 150 метров.

На последнем круге Миронова слегка устала, было заметно, как упала её скорость. Ей уже приходилось бороться не за вторую строчку с норвежкой Ингрид Ландмарк Тандревольд, а за третью, на которую претендовала более точная Паулина Фиалкова из Словакии. Но это противостояние она выиграла.

В воскресенье спортсменка из Томской области постарается стать призёром и в гонке преследования — она будет стартовать в 18 секундах от Вирер и в 12 секундах от Тандревольд.

«Для меня гонка сложилась хорошо. Я ошиблась всего один раз, у меня много положительных эмоций на этот счёт. Рада, что всё получилось сегодня. Когда я ушла после второго рубежа, мне сказали, что я ухожу лидером. Но у меня силы закончились, хотя я сделала всё, что могла», — сказала Миронова «Чемпионату» после гонки.

Лучшую гонку в своей карьере провела Кристина Резцова. 23-летняя биатлонистка ещё никогда не заезжала в топ-60 на этапах Кубка мира, а в этот раз заняла 19-е место и стала второй среди россиянок. Дочь олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой допустила один промах на лёжке, но на втором круге показала шестое время среди всех участниц и поднялась в первую двадцатку. Екатерина Юрлова-Перхт стала 26-й с двумя промахами, хотя после первой стрельбы наряду с Мироновой претендовала на медали. Не получилась гонка разве что у Ларисы Куклиной — четыре незакрытые мишени не позволят ей выступить в пасьюте.

Эстерсунд наоборот

К мужскому спринту в Хохфильцене усложнились погодные условия: снег шёл беспрерывно, вдобавок упала температура. Ещё накануне было сложно предсказать, каким стартовым номерам повезёт больше с состоянием трассы, и фавориты поделились на два лагеря. Одни решили начинать спринт как можно раньше, другие предпочли заявиться в последнюю группу.

К числу первых присоединились Матвей Елисеев и Александр Логинов, занявшие третье и четвёртое места в спринте в Эстерсунде. К ним также присоединились братья Тарьей и Йоханнес Бё. Именно эта четвёрка поначалу боролась между собой. Младший из двух норвежцев провёл гонку почти идеально: до своего промаха на стойке он обгонял всех чуть ли не на полминуты, но и после ошибки продолжал уверенно лидировать. Логинов шёл сразу вслед за ним и стрелял ещё лучше, но ногами не мог догнать норвежца. На финише россиянин стал вторым с отставанием в 14,6 секунды.

Под стать Логинову выступал и Елисеев: с десятью попаданиями он тоже сразу после второй стрельбы проигрывал Бё-младшему меньше четырёх секунд. На последнем круге бронзовый призёр эстерсундской гонки чуть сбавил, и этим едва не воспользовался Тарьей Бё. Он бежал не хуже брата, но два промаха на стойке даже ему было не отыграть. На последнем круге он старался догнать Елисеева и почти преуспел в этом, но всё-таки уступил меньше трёх секунд.

Всем финишировавшим пришлось после этого ждать следующей группы фаворитов, в которую входили лидер Кубка мира Мартен Фуркад, итальянец Лукас Хофер, француз Симон Детьё и норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Все они без помех преодолели первую стрельбу и в случае успеха на второй могли запросто лишить россиян двойного подиума, а французским биатлонистам даже было под силу подвинуть Бё. Но каждый в итоге заехал на штрафные круги.

Хофер ограничился одним и практически достал Елисеева — двух биатлонистов разделили всего 0,2 секунды. Кристиансен допустил два промаха и оказался за пределами первой двадцатки. То же самое произошло с Фуркадом. С двумя осечками он покинул огневой рубеж 15-м и на дистанции смог только отыграть пять позиций, замкнув в итоге первую десятку.

Не избежал ошибок и Детьё, но даже с одним промахом он начал последний круг в считаных секундах позади россиян. На каждой следующей отсечке становилось понятно, что это отставание для него не проблема. Француз обошёл сначала Елисеева, а потом и Логинова, оказавшись в итоге всего в 7,8 секундах от Бё. Россияне остались без двойного подиума и повторили результат предыдущей спринтерской гонки, только теперь Логинов и Елисеев поменялись местами.

«Отчасти получилось держать довольно высокую дистанционную скорость — это положительный момент. Но мне ещё нужно искать свою лучшую форму. Кроме того пока мешают микротравмы, которые не только на дистанции чувствуются, но и в повседневной жизни. Однако если сравнивать со спринтом в Эстерсунде, то я чувствую себя лучше», — сказал после гонки Логинов.

Других российских биатлонистов тоже подвела стрельба стоя. Претендовавшие на топ-10 Никита Поршнев и Дмитрий Малышко в итоге оказались только в третьем десятке, допустив на двоих три промаха. Евгений Гараничев остался без кубковых очков, но, в отличие от Эдуарда Латыпова, выступит в гонке преследования в субботу.

Спринт в Хохфильцене внёс большие изменения в общем зачёте Кубка мира: Бё-младший и Детьё вырвались вперёд, Фуркад и Бё-младший потеряли по две позиции. Елисеев опустился на пятое место, отставая от Детьё всего на десять очков, а Логинов поднялся на шестую строчку. В зачёте спринтерских гонок для двух российских лидеров всё гораздо лучше: они делят третье место, уступая всего балл старшему из братьев Бё.