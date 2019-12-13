Биатлонист Елисеев назвал своим максимумом результат спринта в Хохфильцене

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Россиянин Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Биатлонист Елисеев назвал своим максимумом результат спринта в Хохфильцене
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Сегодня претензий к себе у меня нет. Другое дело, что пока, к сожалению, это мой максимум. Тут бы в топ-6 остаться с нулём, это не очень хорошо. Но всё равно это намного лучше, чем было раньше», — цитирует Елисеева «Чемпионат».

По словам биатлониста, он активно работает над техникой своих движений и доволен, что в гонке преследования будет стартовать в лидирующей группе.

Елисеев занял в спринте четвёртое место.

Ранее Александр Логинов после бронзы на этапе КМ в Хохфильцене заявил, что ему мешают микротравмы.

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