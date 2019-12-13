Логинов после бронзы на этапе КМ в Хохфильцене заявил, что ему пока мешают микротравмы

Российский биатлонист Александр Логинов поделился эмоциями после своего третьего места в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Отчасти получилось держать довольно высокую дистанционную скорость — это положительный момент», — цитирует спортсмена «Чемпионат».

При этом он отметил, что находится ещё не в оптимальной физической форме.

«Кроме того, пока мешают микротравмы, которые дают о себе знать не только на дистанции, но и в повседневной жизни. Однако если сравнивать со спринтом в Эстерсунде, то я чувствую себя лучше», — добавил Логинов.

Логинов финишировал, отстав от победителя Йоханнеса Бё на 14,6 секунды.

Ранее сообщалось, что Логинов стал третьим в спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене.