Надежда на повторный успех: Логинов и Елисеев борются за медаль в мужском спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

В австрийском Хохфильцене продолжается второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20. Мужчины разыгрывают медали в спринтерской гонке. Сборную России представляют Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко, а также Матвей Елисеев, завоевавший бронзу на соревнованиях в Эстерсунде. RT ведёт текстовую трансляцию.

Reuters

© Leonhard Foeger