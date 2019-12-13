Надежда на повторный успех: Логинов и Елисеев борются за медаль в мужском спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
- Reuters
- © Leonhard Foeger
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13 декабря 2019
И у Фуркада одна осечка! А затем и вторая! Не удержать ему сегодня свою жёлтую майку лидера Кубка мира, Бё её заберёт.
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И Кристиансен промахнулся! Теперь только Детьё и Фуркад могут подвинуть россиян на финише, если пройдут вторую стрельбу чисто.
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Хофер не справился с нервами. Итальянец допустил промах на втором рубеже.
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Поршнев финишировал на 21-м месте, Гараничев идёт 25-м, Латыпов занимает лишь 40-е место и может оказаться без гонки преследования.
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А может, Дмитрий Малышко вмешается в борьбу? У него пять попаданий на первом рубеже, олимпийский чемпион проигрывает 15,7 секунды Бё и находится на девятом месте.
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А что творит Симон Детьё! Он уступает Бё всего три секунды после стрельбы лёжа! Вот ещё один претендент на медали. Ни норвежец, ни Логинов, ни Елисеев уже не могут быть уверены, что останутся в тройке.
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Ветле Шостад Кристиансен — ещё один спортсмен, который может угрожать результатам россиян. Он даже ещё на 0,4 секунды быстрее Фуркада после первой стрельбы.
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Лидер Кубка мира чисто прошёл лёжку, но довольно много потратил времени. Фуркад проигрывает десять секунд Бё и идёт пятым, выше всех россиян.
Steady first prone for @martinfkde puts him 10 seconds behind JT Boe. One more shooting to go for @FedFranceSki here in #HOC19. You can still join the action on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/nSZcJRfmaT— IBU World Cup (@IBU_WC) December 13, 2019
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Фуркад идёт третьим на подходе к первому рубежу, уступая всего 6,2 секунды Бё.
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Итоговое отставание Елисеева от Бё-младшего составило 20,6 секунды. С таким результатом можно попробовать выиграть медали в пасьюте.
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