Надежда на повторный успех: Логинов и Елисеев борются за медаль в мужском спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

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Владимир Зайвый
В австрийском Хохфильцене продолжается второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20. Мужчины разыгрывают медали в спринтерской гонке. Сборную России представляют Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко, а также Матвей Елисеев, завоевавший бронзу на соревнованиях в Эстерсунде. RT ведёт текстовую трансляцию.
Надежда на повторный успех: Логинов и Елисеев борются за медаль в мужском спринте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
  • Reuters
  • © Leonhard Foeger
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  • 13 декабря 2019

    И у Фуркада одна осечка! А затем и вторая! Не удержать ему сегодня свою жёлтую майку лидера Кубка мира, Бё её заберёт.

  • И Кристиансен промахнулся! Теперь только Детьё и Фуркад могут подвинуть россиян на финише, если пройдут вторую стрельбу чисто.

  • Хофер не справился с нервами. Итальянец допустил промах на втором рубеже.

  • Поршнев финишировал на 21-м месте, Гараничев идёт 25-м, Латыпов занимает лишь 40-е место и может оказаться без гонки преследования.

  • А может, Дмитрий Малышко вмешается в борьбу? У него пять попаданий на первом рубеже, олимпийский чемпион проигрывает 15,7 секунды Бё и находится на девятом месте.

  • А что творит Симон Детьё! Он уступает Бё всего три секунды после стрельбы лёжа! Вот ещё один претендент на медали. Ни норвежец, ни Логинов, ни Елисеев уже не могут быть уверены, что останутся в тройке.

  • Ветле Шостад Кристиансен — ещё один спортсмен, который может угрожать результатам россиян. Он даже ещё на 0,4 секунды быстрее Фуркада после первой стрельбы.

  • Лидер Кубка мира чисто прошёл лёжку, но довольно много потратил времени. Фуркад проигрывает десять секунд Бё и идёт пятым, выше всех россиян.

  • Фуркад идёт третьим на подходе к первому рубежу, уступая всего 6,2 секунды Бё.

  • Итоговое отставание Елисеева от Бё-младшего составило 20,6 секунды. С таким результатом можно попробовать выиграть медали в пасьюте.

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