Сражение за первую медаль: в Хохфильцене проходит женский спринт на этапе КМ по биатлону

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Борислав Головин
В Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону проходит женский спринт. Россия представляют Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Тамара Воронина и Кристина Резцова. Отечественные спортсменки постараются завоевать первую медаль в новом сезоне. RT ведёт текстовую трансляцию.
Сражение за первую медаль: в Хохфильцене проходит женский спринт на этапе КМ по биатлону
  • globallookpress.com
  • © Julia Rahn/imago sportfotodienst
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  • 13 декабря 2019

    А вот Ханна Оберг на стойке допустила промах, хотя в случае успешной стрельбы могла возглавить гонку. 

  • А у норвежки Инград Ландмарк Тандреволд промахов нет вообще. Она уходит с рубежа со вторым временем (+3,8). Миронова уже третья. 

  • Вирер закрыла все пять мишеней на стойке! Доротея всё-таки улучшила время Мироновой на 5,4 секунды. У неё тоже один промах. 

  • А у Давидовой вообще два промаха! Она нам больше не конкурент! 

  • МИРОНОВА!!! Ну как же так? Последним патроном всё же допустила промах Светлана! Ну она всё равно поборется за очень высокое место! Мало того она всё равно лидирует с преимуществом в 8,5 секунды от Семеренко. Ждём преследовательниц! 

  • А Куклина допустила сразу три промаха на лёжке. Увы. Попала в порыв Лариса. 

  • Тем временем Юрлова-Перхт с двумя промахами финишировала с отставанием почти 40 секунд от Харватовой (+38,9).

  • Шведка Ханна Оберг тоже заявила о себе. На лёжке она промахов не допустила и показала третий результат (+2,7). 

  • Миронова уверенно лидирует на отметке 3,9 км. Ровно на шесть секунд она улучшила время Юрловой-Перхт. Ждём второго огневого рубежа. 

  • А у Рёйсланд есть ещё один промах на стойке. Всего два.

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