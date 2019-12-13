Сражение за первую медаль: в Хохфильцене проходит женский спринт на этапе КМ по биатлону

В Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону проходит женский спринт. Россия представляют Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Тамара Воронина и Кристина Резцова. Отечественные спортсменки постараются завоевать первую медаль в новом сезоне. RT ведёт текстовую трансляцию.

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