Сражение за первую медаль: в Хохфильцене проходит женский спринт на этапе КМ по биатлону
- globallookpress.com
- © Julia Rahn/imago sportfotodienst
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13 декабря 2019
А вот Ханна Оберг на стойке допустила промах, хотя в случае успешной стрельбы могла возглавить гонку.
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А у норвежки Инград Ландмарк Тандреволд промахов нет вообще. Она уходит с рубежа со вторым временем (+3,8). Миронова уже третья.
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Вирер закрыла все пять мишеней на стойке! Доротея всё-таки улучшила время Мироновой на 5,4 секунды. У неё тоже один промах.
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А у Давидовой вообще два промаха! Она нам больше не конкурент!
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МИРОНОВА!!! Ну как же так? Последним патроном всё же допустила промах Светлана! Ну она всё равно поборется за очень высокое место! Мало того она всё равно лидирует с преимуществом в 8,5 секунды от Семеренко. Ждём преследовательниц!
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А Куклина допустила сразу три промаха на лёжке. Увы. Попала в порыв Лариса.
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Тем временем Юрлова-Перхт с двумя промахами финишировала с отставанием почти 40 секунд от Харватовой (+38,9).
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Шведка Ханна Оберг тоже заявила о себе. На лёжке она промахов не допустила и показала третий результат (+2,7).
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Миронова уверенно лидирует на отметке 3,9 км. Ровно на шесть секунд она улучшила время Юрловой-Перхт. Ждём второго огневого рубежа.
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А у Рёйсланд есть ещё один промах на стойке. Всего два.