Четвёртая медаль подряд: Логинов выиграл серебро в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

Александр Логинов стал серебряным призёром в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Он поднялся с третьего места, которое занимал после спринта. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё. Начинавший гонку под четвёртым стартовым номером Матвей Елисеев из-за одного промаха опустился на 11-ю строчку. RT вёл текстовую трансляцию.

AFP

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