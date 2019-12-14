Четвёртая медаль подряд: Логинов выиграл серебро в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

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Владимир Зайвый
Александр Логинов стал серебряным призёром в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Он поднялся с третьего места, которое занимал после спринта. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё. Начинавший гонку под четвёртым стартовым номером Матвей Елисеев из-за одного промаха опустился на 11-ю строчку. RT вёл текстовую трансляцию.
Четвёртая медаль подряд: Логинов выиграл серебро в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
  • AFP
  • © GEORG HOCHMUTH / APA
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Автообновление

  • 14 декабря 2019

    Прекрасный день для российского биатлона! Вчера были две бронзы, сегодня — два серебра... Ждём завтра побед в женской гонке преследования и мужской эстафете, тем более что шансы есть и там, и там. А трансляция мужского пасьюта на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене подошла к концу. Увидимся завтра!

  • В общем зачёте Кубка мира Йоханнес Бё остаётся первым, а вторым в Анси поедет Александр Логинов! Он поднялся с шестого места по итогам этой гонки. Елисеев же опустился на шестую строчку.

  • Дмитрий Малышко стал 25-м, он третий среди россиян сегодня. Гараничев финишировал 34-м, у Поршнева 38-я строчка.

  • Елисеев стал лишь 11-м, всего 0,2 секунды проиграл он Фуркаду в споре за финиш в десятке.

  • Эмильен Жаклен неожиданно благодаря чистой стрельбе поднялся на третье место с 18-го! Детьё стал четвёртым, Фак занял пятую строчку.

  • Александр Логинов пришёл к финишу спустя 33 секунды, у россиянина первое серебро в этом сезоне!

  • Йоханнес Бё прибыл на финиш и сделал победный дубль в Хохфильцене.

  • Увы, совсем расклеился Елисеев. Как бы и из десятки не выпасть, слишком уж плотная группа, в которую он попал.

  • Жаклен и Детьё надеются догнать Логинова, у них ещё 900 метров, чтобы отыграть 13 секунд. Но это невозможно.

  • Елисеев не выдержал прессинга Тарьея Бё и пропустил вперёд норвежца. Теперь бы Фуркада не пустить на седьмое место — он проигрывает россиянину восемь секунд за 1,3 км до финиша.

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