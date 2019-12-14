На ступень выше: российские биатлонисты выиграли два серебра на этапе Кубка мира в Хохфильцене

В Хохфильцене завершился второй день этапа Кубка мира по биатлону. Сборной России он принёс две серебряные медали. Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт заняли второе место в эстафете, уступив только норвежской команде. Александр Логинов отыграл одну позицию со старта в гонке преследования и пришёл к финишу вторым после Йоханнеса Бё. Накануне российские биатлонисты также завоевали две медали, но бронзовые.

Серебро после трёх этапов лидерства

Второй день этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене открывался женской эстафетой. После гонки в Эстерсунде состав сборной России претерпел изменения, причём как по именам, так и по расстановке. Занявшая 19-е место в спринте Кристина Резцова получила право впервые выступить в составе команды и начать гонку на первом этапе. За ней должна была следовать прежний финишёр Лариса Куклина. Провал спортсменки, ставшей лишь 69-й накануне, тренеров не смущал — её промахи произошли по техническим причинам. Третий этап достался бронзовому призёру спринта Светлане Мироновой, а завершать соревнования выпало Екатерина Юрлова-Перхт.

Дебют Резцовой в эстафетах получился замечательным. 23-летняя спортсменка чисто прошла оба огневых рубежа, не потратив ни одного дополнительного патрона, в то время как соперницам долго приходилось исправлять свои ошибки. После стрельбы стоя ближайшей соперницей Резцовой стала итальянка Лиза Виттоцци. Стало понятно, что как минимум до третьего этапа её команда будет главным конкурентом россиянок — на втором этапе по тактическим соображением выступала Доротея Вирер.

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Если позабыть о неурядицах со стрельбой, то одним только ходом Куклина проиграла лидеру Кубка мира 46 секунд в спринте. Но в субботу заметной разницы в скорости между ними не было, а на огневых рубежах россиянка была гораздо точнее итальянки. Абсолютно чистая стрельба лёжа, всего один промах на стойке — свой этап Куклина завершала почти одновременно с Вирер. Перед второй стрельбой за ними ещё держалась немка Дениз Херрман, но она заработала три штрафных круга, и со сборной Германии произошла вторая катастрофа на этих соревнованиях — накануне впервые ни одна из девушек не набрала кубковых очков, а в эстафете они в итоге показали худший в своей истории 12-й результат.

На третьем этапе за первое место боролись Миронова и Николь Гонтьер, и фаворитом в этой паре была россиянка. Она и на дистанции отыгрывала по несколько секунд с каждым километром, и стреляла быстрее. На стойке Миронова заставила болельщиков понервничать, допустив три промаха, но штрафного круга ей всё-таки удалось избежать. Сборная России продолжала уверенно лидировать и опережать ближайших преследовательниц на 25 секунд.

К тому времени, как на дистанцию отправилась Юрлова-Перхт, на второе место поднялись победительницы этапа в Эстерсунде и действующие чемпионки мира из Норвегии. Тириль Экхофф совершила настоящий подвиг на третьем этапе, подняв свою команду с 12 места. После неё чудеса начала творить Марте Олсбу-Ройселанн.

На первых двух кругах норвежка продолжала проигрывать примерно полминуты Юрловой-Перхт, но после второй стрельбы она сократила отставание до 15 секунд, а затем буквально за несколько сотен метров догнала россиянку и вышла вперёд. Сумасшедший рывок норвежки принёс её стране третье подряд золото в эстафетах — такого со скандинавками не случалось с 1993 года. После финиша Юрлова-Перхт призналась, что не ожидала такого от Олсбу-Ройселанн.

«У меня не было специальной тактики. Не было времени втягиваться. Как только Светлана передала мне эстафету, я решил бежать на полную катушку, потому что переживала за свою стрельбу. Думала, если буду держать хорошую скорость на дистанции, получится создать небольшое преимущество. Очень обидно, что сегодня не хватило сил на последнем круге. Победа была так близко. Когда уходила на последний круг, тренеры кричали, что отрыв составляет 12 секунд. Подумала, это очень большое преимущество для такого короткого круга. Не думала, что Марте так быстро меня догонит», — сказала биатлонистка «Чемпионату».

Россиянки, лидировавшие почти всю гонку, остались с серебром, которое тоже можно считать отличным результатом — впервые за три года в женских биатлонных гонках россиянки поднялись на пьедестал почёта два раза подряд. При этом в Кубе наций сборная поднялась на третье место и ещё более уверенно претендует на возвращение полной квоты для личных гонок.

Второе место Логинова в гонке и Кубке мира

Если медаль в женской эстафете для российских болельщиков была отчасти неожиданной, то в мужской гонке преследования она была чуть ли не обязательной. По итогам спринта для Александра Логинова и Матвея Елисеева сложилась прекрасная ситуация, чтобы кто-то из них во второй раз за сезон оказаться на пьедестале почёта. Логинов стартовал в гонке третьим, проигрывая со старта норвежцу Йоханнесу Бё 15 секунд, а французу Симону Детьё — всего семь. Елисеев отправлялся на дистанцию в шести секундах после своего соотечественника.

Бё на правах лидера Кубка мира сразу начал отрываться от всех соперников, не сбавляя темпа ни на одном участке 12,5-километровой дистанции. Свою скорость норвежец подкреплял безукоризненной стрельбой, отчего погоня за ним стала бессмысленным занятием. Бороться остальным участникам гонки оставалось только за серебро.

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На первом огневом рубеже один промах совершил Детьё, сразу откатившись далеко от лидерских позиций. Группу преследователей сформировали Логинов, Елисеев, норвежец Тарьей Бё и итальянец Лукас Хофер. Вчетвером они были так же точны и на второй лёжке.

Их стройный квартет разбился только при стрельбе стоя. Старший из братьев Бё отправился на штрафной круг, а Елисеев с Хофером чуть-чуть задержались на стрельбище, пропустив вперёд Логинова. Итальянец отставание сразу ликвидировал, а Елисеев остался чуть поодаль от них обоих — сил ему уже стало не хватать. При этом на медаль он по-прежнему мог бы претендовать в случае точной стрельбы.

Четвёртый огневой рубеж снял все вопросы о победителе и серебряном призёре. Бё закрыл все 20 мишеней горазд раньше, чем кто-то смог хотя бы заехать на стрельбище. В десятый раз за карьеру норвежец выиграл гонку преследования сразу после спринта, а в этом сезоне добился успеха в третий раз. Бё-младший продолжил создавать отрыв в общем зачёте Кубка мира, чтобы во время пропуска январских этапов сохранять шансы на «Большой хрустальный глобус».

Серебро же досталось Логинову. Как и норвежец, в стрельбе он достиг максимума и ни разу не промахнулся мимо цели. А вот ближайшие преследователи так точны не были. Хофер заработал два штрафных круга, Елисеев отправился на один, причём после этого он совсем поник и стал пропускать одного соперника за другим, в итоге оказавшись 11-м сразу за Мартеном Фуркадом. Логинов мог уже не беспокоиться за свою десятую медаль за карьеру и первое серебро в этом сезоне.

«В этой гонке и на данный момент Бё невозможно обогнать, если он не промахивается, 100% невозможно. А вообще, думаю, это реально, потому что все допускают ошибки. В индивидуальных гонках он может себе позволить штрафной круг, другие — нет. С ним бороться очень тяжело. Он очень силён. Рад, что два дня подряд прохожу дистанцию на ноль. Но сегодня можно было бороться только за второе место, потому что Йоханнес был безупречен. Второй и третий круги я шёл за Хофером и Тарьей Бё. У них был высокий темп. Рад, что продержался за ними», — сказал Логинов после финиша.

На последнем круге определялся только обладатель бронзовой медали. Она досталась французу Эмильену Жаклену. Он поднялся на пьедестал почёта с 18-го места. Для Логинова прыть молодого биатлониста была на руку — он обошёл не только Якова Фака, но и Детьё, который уступил второе место в общем зачёте Кубка мира как раз россиянину. Вновь, как и в конце прошлого сезона, Йоханнес Бё является лидером по набранным очкам, а Логинов уступает только норвежцу.