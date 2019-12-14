Логинов завоевал серебро в пасьюте на этапе Кубка мира в Хохфильцене
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Российский биатлонист преодолел дистанцию за 32 минуты 0,5 секунды, не допустив промахов на четырёх огневых рубежах.
Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, опередивший Логинова на 33,5 секунды. Тройку призёров замкнул француз Эмильен Жаклен.
Матвей Елисеев финишировал 11-м, Дмитрий Малышко — 25-м, Евгений Гараничев — 34-м, а Никита Поршнев — 38-м.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.