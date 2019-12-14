Логинов завоевал серебро в пасьюте на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Россиянин Александр Логинов занял второе место в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

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Российский биатлонист преодолел дистанцию за 32 минуты 0,5 секунды, не допустив промахов на четырёх огневых рубежах. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, опередивший Логинова на 33,5 секунды. Тройку призёров замкнул француз Эмильен Жаклен. Матвей Елисеев финишировал 11-м, Дмитрий Малышко — 25-м, Евгений Гараничев — 34-м, а Никита Поршнев — 38-м. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.