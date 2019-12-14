Норицын о серебре биатлонисток в эстафете: на рубеже особенно порадовали

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал завоевание командой серебряных наград в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Норицын о серебре биатлонисток в эстафете: на рубеже особенно порадовали
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Конечно, ощущаем радость, какие ещё могут быть эмоции? Вся команда сработала, на рубеже особенно порадовали», — приводит слова Норицына «Чемпионат».

Он отметил, что нужно будет разобрать промахи Светланы Мироновой, а также объяснил, что Екатерина Юрлова-Перхт использовала дополнительный патрон на первой стрельбе из-за того, что основной при перезарядке выскочил из обоймы.

Специалист также подчеркнул, что не видит катастрофы в том, что Юрловой-Перхт не хватило сил на последний круг.

«Надо понимать особенности организма. Вообще, в этом сезоне Олсбу-Ройселанн практически у всех финишные круги выигрывает. И вчера Катя проиграла эти же 20 секунд на финишном круге», — добавил тренер.

Российская команда в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Екатерины Юрловой-Перхт заняла второе место, отстав от победивших представительниц Норвегии на 8,2 секунды.

Ранее сообщалось, что Резцова не сдержала слёз после завоевания серебра эстафеты на этапе КМ в Хохфильцене.

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