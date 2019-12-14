Резцова не сдержала слёз после завоевания серебра эстафеты на этапе КМ в Хохфильцене

Российская биатлонистка Кристина Резцова эмоционально отреагировала на завоевание командой серебра в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«У нас второе место, но ощущается, словно одержали победу. Великолепное настроение, буря эмоций от того, что всё сложилось. Я всем довольна, всей командой, всей гонкой. Была куча эмоций после последнего огневого рубежа. Я аж расплакалась, потому что было не передать эмоции», — приводит слова Резцовой ТАСС.

Российская команда в составе Резцовой, бежавшей первый этап, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Екатерины Юрловой-Перхт заняла второе место, отстав от победивших представительниц Норвегии на 8,2 секунды.

Ранее Резцова рассказала, что не испытывала излишнего волнения перед гонкой.