Резцова о первой эстафете КМ в карьере: никакой трясучки не было

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала своё выступление в эстафете в составе национальной сборной на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Настраивалась сегодня бороться за команду. После спринта была уверена в стрельбе и ходе. Силы остались, поэтому собой довольна. Волновалась ли перед первой эстафетой на Кубке мира? Нервозность присутствует перед любой гонкой. А от того, что это дебют именно на Кубке мира, никакой трясучки не было», — цитирует Резцову «Чемпионат».

Она также подчеркнула, что любит выступать в эстафетах и ей не было страшно.

Ранее женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене.