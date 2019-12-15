Шанс на первое золото: российские биатлонисты участвуют в эстафете на втором этапе КМ в Хохфильцене

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Владимир Зайвый
В австрийском Хохфильцене завершается второй в сезоне этап Кубка мира по биатлону. Последняя гонка соревнований — мужская эстафета 4 × 7,5 км. За сборную России бегут Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. RT ведёт текстовую трансляцию.
Шанс на первое золото: российские биатлонисты участвуют в эстафете на втором этапе КМ в Хохфильцене
  • РИА Новости
  • © Денис Костюченко
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  • 15 декабря 2019

    Латыпов и без падения отстаёт от соперников, ему уже девять секунд не хватает до Кюна, который продолжает преследовать Жаклена и Скотта.

  • Норвежцы опустились на 11-е место. Но девушкам накануне удалось с 12-го подняться на первое.

  • Оказалось, что Латыпов упало на спуске к рубежу. Из-за этого он восемь секунд уступает Жаклену и Скотту. Кюн бежит вместе с россиянином.

  • Группа преследователей прекращается в группу лидеров! Кюн, Жаклен, Скотт и Латыпов не сделали ни одного промаха!

  • Что творит Бьонтегорд! У него один штрафной круг!

  • Куда-то исчез Латыпов. Аж восемь секунд он проиграл на подходе к стрельбищу.

  • Латыпов включился в группу преследователей и идёт в её хвосте, экономя силы. Бьонтегорд оторвался на 22 секунды.

  • Пока всё нормально складывается для российской команды, которая продолжает бороться за медали. Сражение с Норвегией, Францией и Германией — это настоящая классика биатлона.

  • Дале передал эстафету Эрленду Бьонтегорду. В 20 секундах позади него теперь немец Йоханнес Кюн, француз Эмильен Жаклен, канадец Скотт Гоу и россиянин Эдуард Латыпов.

  • Увы, сбавил ход Елисеев. Он пропустил Лессера, который уже догнал Гигонна и Барнотта.

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