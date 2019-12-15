Шанс на первое золото: российские биатлонисты участвуют в эстафете на втором этапе КМ в Хохфильцене

В австрийском Хохфильцене завершается второй в сезоне этап Кубка мира по биатлону. Последняя гонка соревнований — мужская эстафета 4 × 7,5 км. За сборную России бегут Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости

© Денис Костюченко