Шанс на первое золото: российские биатлонисты участвуют в эстафете на втором этапе КМ в Хохфильцене
- РИА Новости
- © Денис Костюченко
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15 декабря 2019
Латыпов и без падения отстаёт от соперников, ему уже девять секунд не хватает до Кюна, который продолжает преследовать Жаклена и Скотта.
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Норвежцы опустились на 11-е место. Но девушкам накануне удалось с 12-го подняться на первое.
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Оказалось, что Латыпов упало на спуске к рубежу. Из-за этого он восемь секунд уступает Жаклену и Скотту. Кюн бежит вместе с россиянином.
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Группа преследователей прекращается в группу лидеров! Кюн, Жаклен, Скотт и Латыпов не сделали ни одного промаха!
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Что творит Бьонтегорд! У него один штрафной круг!
1/5 for Bjoentegaard who saves a complete disaster with the spares, but the quick fire of @EmilienJck brings France to the top #hoc19pic.twitter.com/XsYz1Pt5mR— IBU World Cup (@IBU_WC) December 15, 2019
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Куда-то исчез Латыпов. Аж восемь секунд он проиграл на подходе к стрельбищу.
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Латыпов включился в группу преследователей и идёт в её хвосте, экономя силы. Бьонтегорд оторвался на 22 секунды.
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Пока всё нормально складывается для российской команды, которая продолжает бороться за медали. Сражение с Норвегией, Францией и Германией — это настоящая классика биатлона.
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Дале передал эстафету Эрленду Бьонтегорду. В 20 секундах позади него теперь немец Йоханнес Кюн, француз Эмильен Жаклен, канадец Скотт Гоу и россиянин Эдуард Латыпов.
Norway exchange first followed by Germany, France and Canada but there is still a long way to go in the #HOC19 relay. Watch the action now on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/K3HiMnXlA6— IBU World Cup (@IBU_WC) December 15, 2019
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Увы, сбавил ход Елисеев. Он пропустил Лессера, который уже догнал Гигонна и Барнотта.
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