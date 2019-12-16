Биатлонист Бабиков: последние годы мы только уничтожаем сборную России как команду

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Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал об атмосфере в нынешней национальной сборной России.
Биатлонист Бабиков: последние годы мы только уничтожаем сборную России как команду
  • РИА Новости

«Смотрю на тех же канадцев. Между нами огромная пропасть в плане профессионализма. Но они показывают результат, потому что кайфуют от всего. А мы последние годы только и делаем, что уничтожаем себя как команду», — цитирует Бабикова Sport24.

По его словам, раньше сборная России была настоящей командой, но теперь этого не ощущается. 

Бабиков выступил за сборную на первом этапе в шведском Эстерсунде, несмотря на невыполнение критериев отбора, но благодаря наличию личной лицензии по итогам минувшего сезона. На заявку на этап в Хохфильцене он не был включён.

Ранее глава СБР заявил, что Бабиков сам отказался быть резервистом сборной на этапе КМ в Хохфильцене.

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