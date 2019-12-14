Глава СБР: Бабиков сам отказался быть резервистом сборной на этапе КМ в Хохфильцене

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что Антон Бабиков отказался стать резервистом в составе национальной команды на этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Я вчера провёл совещание с тренерами, попросил их объяснить ситуацию. Они сказали, что Антону было предложено несколько вариантов — остаться с командой и готовиться здесь, в Хохфильцене, а после отправиться в Обертиллиах готовиться к «Ижевской винтовке». Но им было принято решение ехать домой, это исключительно его решение», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Он отметил, что не может объяснить, почему спортсмен принял такое решение.

«Трудно сказать, мы ему сюда, в Хохфильцен, даже билет уже купили, чуть ли не вещи стали загружать, он бы здесь готовился в качестве запасного», — добавил глава СБР.

Бабиков выступил за сборную на первом этапе в шведском Эстерсунде, несмотря на невыполнение критериев отбора, но благодаря наличию личной лицензии по итогам минувшего сезона. На заявку на этап в Хохфильцене он не был включён.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов завоевал серебро в пасьюте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.