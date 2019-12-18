«Сложно радоваться, когда кого-то отстраняют»: Фуркад — о санкциях в отношении российских спортсменов

WADA наложил «весьма жёсткие» санкции на российский спорт. Об этом заявил семикратный обладатель Кубка мира по биатлону Мартен Фуркад. По его словам, он не рад подобному вердикту в отношении страны. Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий подчеркнула, что Фуркад всегда относился к России с уважением. А другой обладатель двух золотых наград ОИ Дмитрий Васильев отметил, что француз зачастую меняет своё мнение так, как выгодно ему.

«Расстроен, что Россию отстранили. Это грустное время для вашего спорта»

Тема серьёзных санкций, наложенных WADA на Россию, продолжает будоражить мировой спорт, в том числе биатлон. После обнародования жёсткого вердикта многие известные биатлонисты выступили в поддержку России. А в преддверии домашнего этапа Кубка мира в Анси это сделал и один из наиболее заслуженных атлетов, пятикратный олимпийский чемпион и семикратный обладатель Кубка мира Мартен Фуркад.

Француз не раз публично комментировал эту тему, и поначалу высказывался достаточно жёстко в адрес России, а Александра Логинова и вовсе оскорблял. Однако с течением времени он изменил точку зрения и даже вступался за Антона Шипулина, когда тому не предоставили приглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Теперь же Фуркад заявил, что не рад решению WADA. При этом он предположил, что санкции пойдут отечественному спорту только на пользу.

«Сложно радоваться, когда кого-то отстраняют за подобные нарушения. Но в свете поступков России в прошлом, особенно после Олимпиады в Сочи и недавних манипуляций с пробами, было важно применить такие санкции. Я уверен, что русские получили ценный урок и выиграют от этого в будущем. Россия важна для спорта, но важно, чтобы в этой стране поменялся менталитет», — приводит слова Фуркада «Чемпионат».

«Я расстроен, что Россию отстранили. Это грустное время для вашего спорта. Отдельные спортсмены продолжат выступать в нейтральном статусе, если смогут доказать, что «чисты». И это здорово», — сказал Фуркад.

Само же наказание он назвал «весьма жёстким». Но, по его словам, в мире чувствуют, что Россия «допустила серьёзные ошибки» во время Олимпийских игр-2014 в Сочи.

«У России было много возможностей, чтобы двигаться дальше, забыть о тех ошибках и снова завоевать уважение всего мира. Но сейчас Россия наступила на те же грабли. Важно, чтобы это всё прекратилось и кардинально поменялась ментальность, как я уже говорил. Знаю, в России люди чувствуют, что их предали. Они всегда гордятся своей страной, поэтому сильно расстроены», — добавил Фуркад.

Также Мартен признался, что несмотря на всё происходящее с уважением относится к России и российским биатлонистам.

«Конечно, я близко к сердцу принимаю эту тему. Сейчас знаю, что не мне решать, стоит ли отстранять Россию или нет. У меня вообще очень много фанатов в России, которых я безмерно уважаю. Как и российских спортсменов, с которыми соревнуюсь», — подытожил Фуркад.

Такая позиция одного из наиболее заслуженных биатлонистов за всю историю контрастирует с жёсткими высказываниями главного критика российского спорта шведа Себастиана Самуэльссона, который не раз призывал наложить на Россию серьёзные санкции. Так, после вердикта исполкома WADA биатлонист подчеркнул, что россиян не должно быть не только на чемпионатах мира, но и на этапах Кубка планеты. Однако и он спустя некоторое время смягчил свою риторику. Например, Себастиан заявил, что полное отстранение страны невозможно.

«Я хочу, чтобы Россия оставалась частью спортивного мира, и надеюсь, что люди, которые делают подобные заявления, понимают, что полное отстранение невозможно. Хорошо, что у «чистых» российских спортсменов сохраняется возможность выступать. Но критерии должны быть чёткими, поскольку ситуация непростая: возможно, люди мошенничали, но ты не знаешь, кто именно. Всё это, конечно, печально», — цитирует Самуэльссона ТАСС.

«Взять и вычеркнуть Россию нельзя, и Фуркад это прекрасно понимает»

Последнее заявление Фуркада вызвало немалый резонанс и в России. Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий призналась, что риторика Мартена её не удивила.

«Фуркад много лет выступает на этапах Кубка мира, а спортсмены такого уровня только рады конкуренции. Они хотят соревноваться с сильнейшими. Сейчас же российская команда находится в полном порядке. Вы можете это видеть по выступлениям тех же Матвея Елисеева с Александром Логиновым. Правда у последнего могут возникнуть проблемы из-за допингового прошлого», — заявила Богалий RT.

По мнению двукратной олимпийской чемпионки, все прекрасно понимают, что полностью отстранить Россию от мирового биатлона невозможно.

«Россия — одна из основоположниц мирового биатлона, мы долгие годы задавали тон и развивали этот вид спорта. Поэтому взять и вычеркнуть Россию нельзя, и Фуркад это прекрасно понимает. Мартен не раз приезжал к нам, в стране у него много болельщиков. Он всегда говорил, что ему нравится Россия», — добавила Богалий.

«Мартен говорит то, что ему выгодно. Я бы не стал его идеализировать»

По мнению двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Васильева, Фуркад часто меняет свою точку зрения в зависимости от конъюнктуры.

«Совсем недавно он говорил совершенно другие вещи, а теперь «переобулся». Видимо, ощутил критику в свой адрес из России. Поэтому меня удивляет, что Фуркад осознал: преждевременно делать жёсткие заявления до решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Как минимум высказываться до окончательно вердикта непрофессионально, а как максимум — неприлично. Ведь это твои коллеги. Молодец, что провёл работу над ошибками и сделал правильные выводы. Это делает ему честь. Но его риторика меняется в зависимости от конъюнктуры. Мартен говорит то, что ему выгодно. Я бы не стал его идеализировать», — заявил Васильев в интервью RT.

Также двукратный олимпийский чемпион высказался о постоянной критике в адрес России со стороны Самуэльссона. Эксперт считает, что таким образом швед пытается пиариться, тем более, его результаты в последнее время оставляют желать лучшего.

«Не следует понапрасну на кого-то нападать, если не знаешь всей сути вопроса, всех деталей. А Самуэльссон просто хочет сделать себе имя на подобных заявлениях. Есть такой сорт людей, которые любят критиковать всех вокруг, а в своём глазу не видят даже бревна. Пусть дальше болтает. Допингом болеет весь мир, и Россия далеко не самый главный злодей. Может, мы наоборот белые и пушистые. Просто нас назначили виноватыми по политическим причинам»,— добавил Васильев.