Богалий прокомментировала заявление Фуркада о России

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Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий объяснила, почему французский биатлонист Мартен Фуркад не рад санкциям в отношении российского спорта.
Богалий прокомментировала заявление Фуркада о России
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Меня это не удивило. Фуркад много лет выступает на этапах Кубка мира, а спортсмены такого уровня только рады конкуренции. Они хотят соревноваться с сильнейшими. Сейчас же российская команда находится в полном порядке. Вы можете это видеть по выступлениям тех же Матвея Елисеева с Александром Логиновым. Правда у последнего могут возникнуть проблемы из-за допингового прошлого», — заявила Богалий RT.

Ранее биатлонист Фуркад высказался о санкциях WADA в отношении России.

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