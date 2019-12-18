Богалий прокомментировала заявление Фуркада о России

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий объяснила, почему французский биатлонист Мартен Фуркад не рад санкциям в отношении российского спорта.

«Меня это не удивило. Фуркад много лет выступает на этапах Кубка мира, а спортсмены такого уровня только рады конкуренции. Они хотят соревноваться с сильнейшими. Сейчас же российская команда находится в полном порядке. Вы можете это видеть по выступлениям тех же Матвея Елисеева с Александром Логиновым. Правда у последнего могут возникнуть проблемы из-за допингового прошлого», — заявила Богалий RT.

Ранее биатлонист Фуркад высказался о санкциях WADA в отношении России.