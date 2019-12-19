Гонка в экстремальных условиях: в Анси проходит мужской спринт на этапе КМ по биатлону

Программа 3-го этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси открывается мужским спринтом. Гонка состоится, несмотря на крайне тёплую погоду и практически полное отсутствие снега. Сборную России представляют Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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