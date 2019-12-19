Гонка в экстремальных условиях: в Анси проходит мужской спринт на этапе КМ по биатлону

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Борислав Головин
Программа 3-го этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси открывается мужским спринтом. Гонка состоится, несмотря на крайне тёплую погоду и практически полное отсутствие снега. Сборную России представляют Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Гонка в экстремальных условиях: в Анси проходит мужской спринт на этапе КМ по биатлону
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
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  • 19 декабря 2019

    А как дела у Поршнева? Он подходит на второй рубеж 19-м (+31,9)! Вот это да! Сейчас всё будет зависеть только от его стрельбы. 

  • Вслед за Логиновым рассказал о гонке Елисеев, который скоростью сегодня тоже не порадовал. 

    «Солнце печёт. Было не самое лучшее состояние. Слава богу, ночью трасса немного замёрзла. Отставание ходом? Пока не знаю, в чём дело. Большую часть отставания поймал в подъёмах. Возможно, второй подряд этап в горах дал о себе знать. Лыжи работали нормально, не хочется валить на них. Надеюсь, в преследовании будет проще», — отметил биатлонист.  

  • А Логинов подвёл итоги гонки и объяснил, почему столько проиграл ногами.

    «Первые номера имели преимущество, но мой проигрыш слишком большой. Нужно разбираться, в чём дело. После первых двух подъёмов всё шло неплохо. Здесь явно что-то не так. Неправильно говорить, что поздним номерам не стоит выходить на трассу, но она действительно разбитая», — заявил Александр в эфире «Матч ТВ». 

  • К слову, Латыпов на стойке промахов тоже не допустил. Но с одной неточностью он пока не попадает даже в кубковые очки. 

  • Последний из россиян Никита Поршнев тем временем добрался до лёжки и закрыл все пять мишеней. С рубежа он ушёл 16-м (+18,4). Неплохо! 

  • Всё-таки Фийон-Майе! Он демонстрирует третий результат (+11,3). Как же радуются местные болельщики! Но Бё-старший пока остаётся в первой тройке! 

  • Ну и кто будем третьим — Кентен или Йоханнес Бё???

  • Молодой норвежец Йоханнес Дале, отлично начавший сезон, финишировал с промежуточным пятым результатом (+26,7). Промахов у него нет. Логинова в десятке точно не будет, ведь ещё предстоит финишировать Кентену. 

  • Фийон-Майе на отметке 8,1 км по-прежнему второй (+10,5). Но с Йоханнесом француза разделяет всего секунда. Видно, что Кентену очень тяжело бежать по такой трассе. 

  • А Малышко после одной ошибки на первом рубеже закрыл все пять мишеней на второй. Но отставание Дмитрия составляет уже больше минуты. Вероятно, он даже в очки не попадёт. 

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