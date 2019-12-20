Нежелание выступать и проблемы с винтовкой: что известно о конфликте биатлониста Бабикова с тренерами сборной России

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что Антон Бабиков сам принял решение не участвовать в «Ижевской винтовке». Он также отметил, что спортсмену предлагали остаться в распоряжении национальной команды в качестве резервиста, однако тот отказался. В свою очередь биатлонист рассказал, что должен был поехать на Кубок IBU, однако тренерский штаб принял иное решение, и обвинил наставников в неоднозначных критериях формирования состава.

Сборная России по биатлону радует болельщиков своими результатами на старте нынешнего сезона, однако напряжение внутри неё не спадает. В частности, до сих пор не прояснилась ситуация с непопаданием Антона Бабикова на этапы Кубка IBU, после которого он отказался участвовать в «Ижевской винтовке». По словам наставника национальной команды Анатолия Хованцева, спортсмен не стал объяснять свою позицию тренерскому штабу.

«В последний раз мы общались с Антоном до его отъезда. Говорит, что сделал какую-то запись. Во время беседы с ним было четыре тренера: я, Сергей Белозёров, Артём Истомин и Максим Максимов. Ему предлагали лучший вариант: ехать с командой и готовиться, если бы кто-то заболел, он мог стартовать, а дальше ехать на «Ижевскую винтовку» и бежать её», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».

Бабиков попал в состав сборной на первый этап Кубка мира благодаря успешному выступлению в Кубке IBU в прошлом сезоне. В Эстерсунде биатлонист финишировал 41-м в спринте и 14-м в индивидуальной гонке, допустив лишь один промах на шести огневых рубежах. Другие, в том числе и Александр Логинов, смотрелись на стартовом этапе немногим лучше. Несмотря на это, было принято решение отправить биатлониста на Кубок России и «Ижевскую винтовку».

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Тогда и появились слухи, что при формировании команды тренерский штаб не руководствуется спортивным принципом. Многих удивил тот факт, что место в эстафетной четвёрке досталось Дмитрию Малышко, занявшему лишь 27-е место в спринте и 39-е — в индивидуальной гонке.

«На каких основаниях его взяли в эстафету? Евгений Гараничев ведь не отказывался от неё, но его не поставили. И что мы увидели? У него какое-то лобби, раз он из Санкт-Петербурга? Не понимаю», — недоумевал бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин.

Сам Бабиков с понимаем отнёсся к данному решению, так как рассчитывать на участие в этапах Кубка мира ему не позволял неудачный результат на контрольных сборах в ноябре. В то же время он пояснил, что изначально ему обещали участие в Кубке IBU, а также раскритиковал тренерский штаб за неоднозначные критерии отбора.

«Вспомним тот же чемпионат мира 2017 года. Все понимали, что Цветков и Бабиков могут бороться, даже находясь не в лучшей форме. Сейчас никого не интересует, кто и что может. К тому же к Жене Гараничеву просто подошли и сказали: «Ты не бежишь эстафету». Если уж с Женей никто не обсуждал его возможность побежать, то кто будет обсуждать это со мной?» — рассказал Бабиков в интервью Sport24.

Свой отказ от участия в «Ижевской винтовке» он объяснил наличием правила, в соответствии с которым даже при успешном выступлении отбор проходит только спортсмен, находящийся в первой десятке рейтинга.

«Если даже я отбираюсь на «Ижевской винтовке», они не выберут меня тренерским решением, просто потому что уже и так слишком много взрослых спортсменов, а у нас курс на омоложение. Напомню, против меня есть ещё и этот критерий. И решение тренеров будет выглядеть предельно объективным. Для меня это очевидно», — добавил Бабиков.

Ещё одним спорным моментом в ситуации с Бабиковым стало то, что после Эстерсунда его винтовка осталась в расположении сборной, хотя сам он улетел в Россию. Дело в том, что оружие было оформлено на команду, поэтому перевозить его индивидуально было невозможно.

«Его отозвали, а оружие — нет. Безумие в том, что все знали: сразу из Эстерсунда Антон летит домой. Купили ему билет. Знали, но винтовку оформили так, чтобы он не смог её вывезти. Что теперь делать? Ждать, когда все приедут. Выступать он пока не сможет. Я же не могу забрать оружие у другого спортсмена и отдать ему, правильно?» — заявил «Спорт-Экспрессу» личный тренер биатлониста Виктор Никитин.

При этом президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв озвучил иную версию событий. По его словам, тренерский штаб предложил Бабикову остаться с командой в Австрии, а затем в качестве запасного отправиться на третий этап в Анси, однако он принял решение вернуться на родину. Что касается винтовки, то у биатлониста якобы не было причин оставлять её в сборной.

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«В первую очередь, Антон должен разобраться в себе. Пусть решит, надо ему это или не надо. Мы не собираемся за ним бегать. Если хочет выступать, то добьётся этого. Если у него не будет желания, никто его тащить не будет», — заявил функционер.

Описывая происходящее в сборной России, Бабиков отметил, что в нынешней обстановке его могут обвинить в том, что он сам отказался ехать в Австрию.

«Теперь у меня есть доказательства, что я говорю правду. Мне действительно сказали: «Ты летишь домой без винтовки». И что, по сути, это их решение, а не моё. У меня была только иллюзия выбора. Есть аудиозапись того, как я общался с тренерами. Не знаю, кто и как это воспримет. Знаю одно — про меня в любой момент могут сказать: «Бабиков нас всех послал». И со всех сторон будут поддерживать именно эту версию», — заявил биатлонист.

Однако пятикратный победитель Универсиады Андрей Маковеев посоветовал Антону быть осторожнее со своими высказываниями.

«Неприятная ситуация, я понимаю и его, и руководство, но чем дольше скандалишь, тем больше тратишь на это сил. Для чего все эти разоблачительные интервью, ну забрал ложу, нашёл себе винтовку, выступил хорошо и вернулся к ребятам в сборную. Зачем себе сжигать все мосты?» — цитирует Маковеева РИА Новости.