Губерниев: биатлонистам надо не отвечать WADA, а просто делать свою работу

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев не связывает текущие результаты российских биатлонистов с желанием дать ответ Всемирному антидопинговому агентству (WADA) на санкции в отношении отечественного спорта.

«Я бы не хотел говорить, что выступление сборной России — это ответ WADA. Посмотрите на наших спортсменов в других видах спорта. Саночники Репилов и Иванова здорово выступают на Кубке мира, Никитина и Третьяков выиграли этапы Кубка мира. Конькобежцы завоевали Кубок мира в командной гонке. Прекрасное начало зимнего сезона у российского спорта. Это чистое и свободное поколение спортсменов, поколение честное. Это говорит о нашей силе. Хотя понятно, что спортсмены переживают последние события. Но надо не отвечать WADA, а просто делать свою работу. Посмотрите, все, кто говорил, что в России нет биатлона, закрыли рот», — цитирует Губерниева «Чемпионат». 

На последнем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене россияне завоевали две серебряных медали.

Ранее Драчёв выразил мнение, что переход Подчуфаровой в сборную Словении не связан с санкциями WADA.

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