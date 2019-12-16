Драчёв считает, что переход Подчуфаровой в сборную Словении не связан с санкциями WADA

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова заранее приняла решение о смене спортивного гражданства.

«Ольга достаточно сильная спортсменка, выступала очень хорошо в своё время. Два года она не принимала участие в Кубках и чемпионатах мира. Не приходя к нам, она приняла такое решение, хотя оно ещё не окончательное, потому что нужно получить паспорт, разрешение от IBU, пройти некоторые процедуры. Но мы не могли возражать против её перехода в другую страну. Это не связано с решением WADA, она решила перейти ещё весной. Сначала она решила возобновить карьеру в России, но, понимая, что здесь нужно проходить очень много отборов и жёсткий рейтинг, решила пойти лёгким путем. Практически ничего не делая, сразу же попадая на кубковые старты», — цитирует Драчёва НСН.

Осенью Подчуфарова, которая не выступала после сезона-2017/18, возобновила карьеру в сборной Словении.

Ранее биатлонистка Подчуфарова заявила, что не сожалеет о смене спортивного гражданства.