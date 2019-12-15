Биатлонистка Подчуфарова заявила, что не сожалеет о смене спортивного гражданства

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Бывшая российская, а ныне словенская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала, что не сожалеет о своём решении сменить спортивное гражданство.
Биатлонистка Подчуфарова заявила, что не сожалеет о смене спортивного гражданства
  • © ZUMAPRESS.com
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«За три месяца пребывания в Словении уже понимаю речь, но сказать не всегда могу. Главный тренер высылает программу каждую неделю, мы с ним на связи каждый день, он постоянно что-то корректирует», — приводит слова Подчуфаровой «Матч ТВ».

Она отметила, что за время приостановки карьеры поняла, что очень любит биатлон, и потому решила вернуться.

«Попросила команду Словении подумать 3—4 дня, но в итоге на следующее утро дала положительный ответ. Ещё ни разу об этом не пожалела. В следующем году буду тренироваться с конечной целью взять медаль на чемпионате мира», — добавила 27-летняя спортсменка.

Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования на 10 км. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением была бронза в смешанной эстафете на первенстве 2017 года в австрийском Хохфильцене. Перед стартом сезона-2019/20 она перешла в сборную Словении, возобновив приостановленную в 2018 году карьеру.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты финишировали шестыми в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене.

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