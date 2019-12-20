Две секунды от медали: Миронова стала четвёртой в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси
- © Biathlonworld
-
20 декабря 2019
На этом наша трансляция подошла к концу. Завтра не пропустите на RT трансляции двух гонок преследования.
-
Ещё раз напомним результаты россиянок на финише.
4. Миронова (0 промахов, +22,5)
18. Юрлова-Перхт (1, +1:14,8)
28. Куклина (1, +1:31,6)
63. Резцова (2, +2:19,7)
73. Воронина (1, +2:36,2)
-
Всё, Воронина финишировала 73-й (+2:36,2).
-
И Резцова тоже не примет участие в пасьюте. На финише Кристину оттеснили на 61-е место. Завтра рассчитываем на Миронову, Юрлову-Перхт и Куклину. Три наших биатлонистки попали в топ-30.
-
Сильное западение скорости наблюдается у Ворониной. На отметке 5,7 км она уже 65-я (+1:59,1). К сожалению, в гонку преследования Тамара сегодня не попадёт.
-
Ну а Воронина подошла ко второму рубежу уже с отставанием в 1 минуту и 20 секунд. Один промах, увы, Тамара допустила и опустилась на 55-е место (+1:35,4). Попасть бы в гонку преследования.
-
Ну и молодая Давидова вновь заявила о себе. Для Маркеты это уже вторая бронза спринтерской гонки в текущем сезоне. К сожалению для нас, сегодня чешка на две секунды опередила Светлану Миронову.
-
Бреза уже можно поздравить с серебром. Французы во второй гонке на домашнем этапе не остаются без медалей. Для Жюстин это вторая награда в текущем сезоне. В Эстерсунде она выиграла «индивидуалку».
-
Воронина закрыла все пять мишеней на лёжке и ушла с рубежа 40-й (+38,1). Попасть бы в очки Тамаре. Но трасса уже разбита вконец.
-
Ну а Россия сегодня, к сожалению, останется без медали. Миронова была очень близка к тому, чтобы опередить Давидову, но всё же уступила ей две секунды. Тем не менее Светлана попадёт на расширенный подиум и улучшит своё положение в общем зачёте Кубка мира.
- На ступень выше: российские биатлонисты выиграли два серебра на этапе Кубка мира в Хохфильцене
- Без скорости и стрельбы: российские биатлонисты заняли шестое место в эстафете на втором этапе КМ в Хохфильцене
- Грустные перспективы мужской эстафеты и растущая конкуренция у женщин: главные выводы этапа КМ по биатлону в Хохфильцене
- «Сложно радоваться, когда кого-то отстраняют»: Фуркад — о санкциях в отношении российских спортсменов
- Нехватка скорости: россияне не попали в топ-10 в мужском спринте на этапе КМ по биатлону в Анси