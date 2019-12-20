Две секунды от медали: Миронова стала четвёртой в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси

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Борислав Головин
В Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону состоялся женский спринт. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, которой для того, чтобы занять третье место, не хватило двух секунд. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф. RT вёл текстовую трансляцию.
Две секунды от медали: Миронова стала четвёртой в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси
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  • 20 декабря 2019

    На этом наша трансляция подошла к концу. Завтра не пропустите на RT трансляции двух гонок преследования. 

  • Ещё раз напомним результаты россиянок на финише. 

    4. Миронова (0 промахов, +22,5)

    18. Юрлова-Перхт (1, +1:14,8)

    28. Куклина (1, +1:31,6)

    63. Резцова (2, +2:19,7)

    73. Воронина (1, +2:36,2)

  • Всё, Воронина финишировала 73-й (+2:36,2). 

  • И Резцова тоже не примет участие в пасьюте. На финише Кристину оттеснили на 61-е место. Завтра рассчитываем на Миронову, Юрлову-Перхт и Куклину. Три наших биатлонистки попали в топ-30. 

  • Сильное западение скорости наблюдается у Ворониной. На отметке 5,7 км она уже 65-я (+1:59,1). К сожалению, в гонку преследования Тамара сегодня не попадёт.

  • Ну а Воронина подошла ко второму рубежу уже с отставанием в 1 минуту и 20 секунд. Один промах, увы, Тамара допустила и опустилась на 55-е место (+1:35,4). Попасть бы в гонку преследования. 

  • Ну и молодая Давидова вновь заявила о себе. Для Маркеты это уже вторая бронза спринтерской гонки в текущем сезоне. К сожалению для нас, сегодня чешка на две секунды опередила Светлану Миронову. 

  • Бреза уже можно поздравить с серебром. Французы во второй гонке на домашнем этапе не остаются без медалей. Для Жюстин это вторая награда в текущем сезоне. В Эстерсунде она выиграла «индивидуалку». 

  • Воронина закрыла все пять мишеней на лёжке и ушла с рубежа 40-й (+38,1). Попасть бы в очки Тамаре. Но трасса уже разбита вконец. 

  • Ну а Россия сегодня, к сожалению, останется без медали. Миронова была очень близка к тому, чтобы опередить Давидову, но всё же уступила ей две секунды. Тем не менее Светлана попадёт на расширенный подиум и улучшит своё положение в общем зачёте Кубка мира. 

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