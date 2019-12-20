Две секунды от медали: Миронова стала четвёртой в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси

В Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону состоялся женский спринт. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, которой для того, чтобы занять третье место, не хватило двух секунд. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф. RT вёл текстовую трансляцию.

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