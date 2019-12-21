С шестью промахами: Миронова опустилась с четвёртого места на 20-е в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Анси

Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в пасьюте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси, выиграв третью гонку подряд. Светлана Миронова с шестью промахами опустилась с четвёртой стартовой позиции на 20-ю. Лучший результат среди россиянок показала Лариса Куклина, финишировавшая 14-й. RT вёл текстовую трансляцию.

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