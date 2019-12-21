С шестью промахами: Миронова опустилась с четвёртого места на 20-е в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Анси
- globallookpress.com
- © Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com
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21 декабря 2019
Что ж, не сильно порадовали девушки сегодня, так же как и мужчины. RT завершает текстовую трансляцию женской гонки преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси. Увидимся на воскресных масс-стартах!
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Миронова привычно бежала на уровне лидеров, но в стрельбе стала сегодня одной из худших. Надеемся, в масс-старте такая история не повторится.
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Лариса Куклина удержала 14-е место, стартовав 28-й. Екатерина Юрлова-Перхт финишировала 16-й позади Лизы Виттоцци. Светлана Миронова с шестью промахами стала 20-й.
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Ингрид Тандревольд пришла к финишу второй и перехватила у Доротеи Вирер жёлтую лидерскую майку. Лена Хекки впервые выиграла личную медаль на этапе Кубка мира.
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Тириль Экхофф выиграла гонку преследования! Она стала первой за два с половиной года спортсменкой, одержавшей три победы подряд. В последний раз это удавалось Лауре Дальмайер.
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Вирер не может догнать Хекки, и это удивительно. Швейцарка может впервые подняться на личный подиум.
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А лучшей среди россиянок будет Лариса Куклина. Она стала одной из пяти спортсменок, которые сегодня отстреляли чисто. Благодаря этому Куклина идёт 14-й, обеспечивая себе участие в масс-старте.
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Увы, и Юрлова-Перхт не смогла избежать ошибок сегодня. У неё и у Мироновой по два штрафных круга на последней стрельбе.
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Лена Хекки поднялась на третье место, но в четырёх секундах от неё Вирер. Итальянка будет бороться за бронзу, чтобы остаться лидером Кубка мира.
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И серебро достанется Норвегии. Тандревольд закрыла пять мишеней, а Бреза только четыре.
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