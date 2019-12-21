С шестью промахами: Миронова опустилась с четвёртого места на 20-е в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Анси

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Владимир Зайвый
Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в пасьюте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси, выиграв третью гонку подряд. Светлана Миронова с шестью промахами опустилась с четвёртой стартовой позиции на 20-ю. Лучший результат среди россиянок показала Лариса Куклина, финишировавшая 14-й. RT вёл текстовую трансляцию.
С шестью промахами: Миронова опустилась с четвёртого места на 20-е в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Анси
  • globallookpress.com
  • © Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com
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  • 21 декабря 2019

    Что ж, не сильно порадовали девушки сегодня, так же как и мужчины. RT завершает текстовую трансляцию женской гонки преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси. Увидимся на воскресных масс-стартах!

  • Миронова привычно бежала на уровне лидеров, но в стрельбе стала сегодня одной из худших. Надеемся, в масс-старте такая история не повторится.

  • Лариса Куклина удержала 14-е место, стартовав 28-й. Екатерина Юрлова-Перхт финишировала 16-й позади Лизы Виттоцци. Светлана Миронова с шестью промахами стала 20-й.

  • Ингрид Тандревольд пришла к финишу второй и перехватила у Доротеи Вирер жёлтую лидерскую майку. Лена Хекки впервые выиграла личную медаль на этапе Кубка мира.

  • Тириль Экхофф выиграла гонку преследования! Она стала первой за два с половиной года спортсменкой, одержавшей три победы подряд. В последний раз это удавалось Лауре Дальмайер.

  • Вирер не может догнать Хекки, и это удивительно. Швейцарка может впервые подняться на личный подиум.

  • А лучшей среди россиянок будет Лариса Куклина. Она стала одной из пяти спортсменок, которые сегодня отстреляли чисто. Благодаря этому Куклина идёт 14-й, обеспечивая себе участие в масс-старте.

  • Увы, и Юрлова-Перхт не смогла избежать ошибок сегодня. У неё и у Мироновой по два штрафных круга на последней стрельбе.

  • Лена Хекки поднялась на третье место, но в четырёх секундах от неё Вирер. Итальянка будет бороться за бронзу, чтобы остаться лидером Кубка мира.

  • И серебро достанется Норвегии. Тандревольд закрыла пять мишеней, а Бреза только четыре.

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