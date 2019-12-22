Шанс на реабилитацию: Юрлова-Перхт идёт пятой в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Анси
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
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22 декабря 2019
Один промах допустила Экхофф. Четвёртым выстрелом промахнулась Тириль, но всё равно первой уйдёт со стрельбища. К победе идёт норвежка.
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А Экхофф уже на огневом рубеже. Ветра нет. Мало что может помешать ей выиграть эту гонку.
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Экхофф уже давно прошла отметку 9,0 км. Положение в группе преследователей не изменилось. Мякяряйнен возглавляет её, за ней Херрманн, Вирер, Юрлова-Перхт, Тандревольд, Перссон, Пройсс.
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Только сейчас очередную контрольную отсечку прошли преследовательницы. Мякяряйнен — вторая с отставанием в 1 минуту 11,6 секунды. За ней Херрманн (+ 1:16,2), Вирер (+ 1:24,3) и Юрлова-Перхт (+ 1:25,6). Недалеко Тандревольд, Перссон и Пройсс.
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Экхофф прошла отметку 8,5 км. Норвежка в гордом одиночестве следует по дистанции и не встречает соперничества. С таким отрывом ей не помешает даже один промах.
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Миронова меньше двух промахов не допускает. Вновь два штрафных круга у Светланы. У Куклиной тоже ошибка, правда, одна. Россиянки вряд ли смогут попасть даже в топ-20.
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После третьей стрельбы лидирует Экхофф. Мякяряйнен уступает 1 минуту 7 секунд, Херрманн — 1 минуту 11 секунд. Далее расположились Вирер, Перссон и Юрлова-Перхт (+ 1:14). Екатерина будет бороться за награды, но этот промах серьёзно осложнил её задачу.
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Бреза «застрелилась», допустив сразу четыре промаха. Промазала и Херрманн, но Юрлова-Перхт не смогла воспользоваться ошибками конкурентов. Один промах у россиянки.
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Экхофф начинает и выигрывает. Пока норвежка закрывала все мишени, финка всё выцеливала первую. В итоге, первую она закрыла, но потом допустила две ошибки.
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Третья стрельба. Экхофф и Мякяряйнен начинают её практически синхронно.
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