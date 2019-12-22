Шанс на реабилитацию: Юрлова-Перхт идёт пятой в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Анси

Третий этап Кубка мира по биатлону в Анси завершается гонкой с общего старта у женщин. Под первым номером на дистанцию выйдет норвежка Ингрид Тандревольд, возглавляющая общий зачёт в нынешнем сезоне. Светлана Миронова постарается реабилитироваться за неудачу в пасьюте и побороться за место на пьедестале. Также в забеге примут участие Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина. RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости

© Алексей Филиппов