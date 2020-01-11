В экспериментальном составе: сборная России участвует в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Короткая ссылка
Владимир Зайвый
В немецком Оберхофе продолжается четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Мужчины разыгрывают медали в эстафете 4 × 7,5 км. Сборную России представляют Саид Каримулла Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, в последний момент заменивший Матвея Елисеева, и Эдуард Латыпов. RT ведёт текстовую трансляцию гонки.
В экспериментальном составе: сборная России участвует в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
  • © РИА Новости
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 11 января 2020

    Китай выходит на третье место. Это неожиданно. Вот как работает Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева в азиатской сборной.

  • Виндиш упал на крутом повороте! Одним лидером в гонке стало меньше, но борьбу он не прекращает, просто теперь придётся ликвидировать отставание от Норвегии и Белоруссии.

  • Мартен Фуркад принял эстафету 21-м. Он проигрывает 1:16 лидерам гонки.

  • Халили накатил на финиш и передал эстафету Гараничеву шестым. Россиянину остаётся 22 секунды до первого места.

  • Биркеланд передал эстафету Эрленду Бьонтегорду, Смольского заменил Сергей Бочарников, Италию теперь представляет Доминик Виндиш.

  • Халили не хватает скорости, его уже догоняют немец Филипп Хорн и представитель Южной Кореи Тимофей Лапшин, да и вообще там большая группа преследователей.

  • Белорус Антон Смольский отлично преследует Биркеланда, как и итальянец Томас Бормолини. Они на последнем круге немного оторвались от остальных биатлонистов.

  • Халили нужно догонять не только норвежца, но и представителей Румынии, Италии, Белоруссии, Канады, Китая и Швеции. Россиянин отстаёт на 18 секунд от первого места, но остальные соперники гораздо ближе.

  • Но Биркеланд и Халили идеально справляются! За норвежцами остаётся лидерство, а россияне уже восьмые. У Франции два штрафных круга, у Украины тоже.

  • Разыгрался ветер на стрельбище, всем приходится тяжко на стойке.

Загрузить ещё
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить