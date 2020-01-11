В экспериментальном составе: сборная России участвует в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
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11 января 2020
Китай выходит на третье место. Это неожиданно. Вот как работает Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева в азиатской сборной.
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Виндиш упал на крутом повороте! Одним лидером в гонке стало меньше, но борьбу он не прекращает, просто теперь придётся ликвидировать отставание от Норвегии и Белоруссии.
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Мартен Фуркад принял эстафету 21-м. Он проигрывает 1:16 лидерам гонки.
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Халили накатил на финиш и передал эстафету Гараничеву шестым. Россиянину остаётся 22 секунды до первого места.
Norway stay in the lead after shoot 2 but Romania are in second with Buta! #OBE20 Watch the race live on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/Q8rN37Khi5— IBU World Cup (@IBU_WC) January 11, 2020
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Биркеланд передал эстафету Эрленду Бьонтегорду, Смольского заменил Сергей Бочарников, Италию теперь представляет Доминик Виндиш.
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Халили не хватает скорости, его уже догоняют немец Филипп Хорн и представитель Южной Кореи Тимофей Лапшин, да и вообще там большая группа преследователей.
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Белорус Антон Смольский отлично преследует Биркеланда, как и итальянец Томас Бормолини. Они на последнем круге немного оторвались от остальных биатлонистов.
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Халили нужно догонять не только норвежца, но и представителей Румынии, Италии, Белоруссии, Канады, Китая и Швеции. Россиянин отстаёт на 18 секунд от первого места, но остальные соперники гораздо ближе.
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Но Биркеланд и Халили идеально справляются! За норвежцами остаётся лидерство, а россияне уже восьмые. У Франции два штрафных круга, у Украины тоже.
That's not the start the French team hoped for 🙈 2 penalty loops for Jacquelin. Can they fight back in #OBE20? pic.twitter.com/5rmNge2V1H— IBU World Cup (@IBU_WC) January 11, 2020
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Разыгрался ветер на стрельбище, всем приходится тяжко на стойке.
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