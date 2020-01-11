В экспериментальном составе: сборная России участвует в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

В немецком Оберхофе продолжается четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Мужчины разыгрывают медали в эстафете 4 × 7,5 км. Сборную России представляют Саид Каримулла Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, в последний момент заменивший Матвея Елисеева, и Эдуард Латыпов. RT ведёт текстовую трансляцию гонки.

© РИА Новости