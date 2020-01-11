Попытка повторить успех: россиянки участвуют в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
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11 января 2020
Итальянка Каррара остаётся ближайшим ориентиром для Куклиной. Их разделяют 26 секунд, а до идущей шестой Херрман ещё на пять секунд больше.
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Куклина смогла наконец-то обойтись без доппатронов. Но скорости у россиянки нет совсем. За счёт ошибок соперниц только удаётся подняться на восьмое место.
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Швейцарка Лена Хекки выиграла дуэль за четвёртое место с немкой Денизе Херрманн.
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Никому из первой тройки не удаётся избежать промахов из-за поднявшегося ветра. Бреза, Экхофф и Эберг всё так же бегут дружной компанией.
The wind is affecting the shooting but the top 3 remain the same with Norway, Sweden and France going for the win. #OBE20 Follow the action live on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/0q24ltup9E— IBU World Cup (@IBU_WC) January 11, 2020
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Трио лидеров выигрывает уже больше 50 секунд у остальных соперниц перед стрельбой лёжа.
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Пока Куклина проигрывает ходом Карраре, их разделяет более 35 секунд. Сложно будет бороться даже за восьмое место.
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Миронова девятой передала эстафету Ларисе Куклиной. Отставание от итальянки Микелы Каррары — 34 секунды.
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Что творит Рёйселанд! Она на последнем круге отыграла все отставания и вышла на первое место! После победительницы спринта гонку продолжает Тириль Экхофф. Францию представляет Жюстин Бреза, Швецию — Ханна Эберг. Похоже, именно это трио будет разыгрывать медали.
That promises to be a classic! @TirilEckhoff vs Braisaz vs @hannaaaoberg in the last leg of #OBE20 women relay pic.twitter.com/jdwe6U1gnh— IBU World Cup (@IBU_WC) January 11, 2020
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Миронова продолжает бороться, она обогнала финку Суви Минккинен. От итальянки Федерики Санфилиппо её отделяет 31 секунда.
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Очень много мажут биатлонистки второго эшелона, но Миронова не пользуется этим. Она едва избежала штрафного круга. Россия поднялась на десятое место, но отставание от лидеров всё ещё продолжает расти.
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