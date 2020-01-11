Попытка повторить успех: россиянки участвуют в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

В немецком Оберхофе продолжается четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Женщины разыгрывают медали в эстафете 4×6 км. Сборную России представляют Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина. Они постараются вновь попасть на пьедестал почёта, как это было в предыдущей эстафете в Хохфильцене. RT ведёт текстовую трансляцию.

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