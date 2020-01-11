Попытка повторить успех: россиянки участвуют в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

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Владимир Зайвый
В немецком Оберхофе продолжается четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Женщины разыгрывают медали в эстафете 4×6 км. Сборную России представляют Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина. Они постараются вновь попасть на пьедестал почёта, как это было в предыдущей эстафете в Хохфильцене. RT ведёт текстовую трансляцию.
Попытка повторить успех: россиянки участвуют в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
  • globallookpress.com
  • © BEAUTIFUL SPORTS/Graban via www.
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  • 11 января 2020

    Итальянка Каррара остаётся ближайшим ориентиром для Куклиной. Их разделяют 26 секунд, а до идущей шестой Херрман ещё на пять секунд больше.

  • Куклина смогла наконец-то обойтись без доппатронов. Но скорости у россиянки нет совсем. За счёт ошибок соперниц только удаётся подняться на восьмое место.

  • Швейцарка Лена Хекки выиграла дуэль за четвёртое место с немкой Денизе Херрманн.

  • Никому из первой тройки не удаётся избежать промахов из-за поднявшегося ветра. Бреза, Экхофф и Эберг всё так же бегут дружной компанией.

  • Трио лидеров выигрывает уже больше 50 секунд у остальных соперниц перед стрельбой лёжа.

  • Пока Куклина проигрывает ходом Карраре, их разделяет более 35 секунд. Сложно будет бороться даже за восьмое место.

  • Миронова девятой передала эстафету Ларисе Куклиной. Отставание от итальянки Микелы Каррары — 34 секунды.

  • Что творит Рёйселанд! Она на последнем круге отыграла все отставания и вышла на первое место! После победительницы спринта гонку продолжает Тириль Экхофф. Францию представляет Жюстин Бреза, Швецию — Ханна Эберг. Похоже, именно это трио будет разыгрывать медали.

  • Миронова продолжает бороться, она обогнала финку Суви Минккинен. От итальянки Федерики Санфилиппо её отделяет 31 секунда.

  • Очень много мажут биатлонистки второго эшелона, но Миронова не пользуется этим. Она едва избежала штрафного круга. Россия поднялась на десятое место, но отставание от лидеров всё ещё продолжает расти.

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