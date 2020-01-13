Проблемы с патронами и удачный эксперимент в мужской эстафете: как сложился для России этап КМ по биатлону в Оберхофе

Этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе не принёс сборной России медалей. Лучшим результатом стало четвёртое место Матвея Елисеева в спринте. Аналогичный результат показала мужская четвёрка в эстафете. При этом тренеры выставили на командную гонку экспериментальный состав, дав возможность отдохнуть лидерам перед воскресным масс-стартом. Главной же проблемой для отечественной команды стала работа на огневых рубежах.

Неудачные новые патроны и 21 промах в масс-старте

На последних двух этапах Кубка мира сборная России по биатлону неизменно испытывала какие-либо проблемы. В Анси перед новогодними и рождественскими праздниками это была плохая работа лыж, а в Оберхофе отечественные спортсмены не справились со стрельбой в условиях сильного ветра.

Соревнования в Тюрингии традиционно получаются непредсказуемыми из-за непростых погодных условий и сильного ветра. Нынешний год не стал исключением. Практически во время всех гонок флажки на стрельбище едва не срывало со флагштоков, и промахи допускали все. Однако россияне грешили неточностью сверх меры.

Особенно это касается женщин. В Оберхофе безошибочно отстреляться удалось лишь однажды — Ларисе Куклиной в эстафете. Все остальные оставляли незакрытыми большое количество мишеней. В той же эстафете россиянки в отсутствие приболевшей Екатерины Юрловой-Перхт использовали 14 дополнительных патронов и лишь чудом не отправились на штрафные круги. Это не позволило команде подняться выше седьмого места.

Апофеозом же стал масс-старт, в котором Куклина и Светлана Миронова не закрыли на двоих 21 мишень и заняли два последних места. О причинах такой неудачной стрельбы рассказал тренер женской сборной Леонид Гурьев. По его словам, во всём виноваты новые патроны.

«Я сразу сказал, что с ними что-то не так, они ветер совсем не «держат». Но мы выбрали лучшее из того, что было, и вышли с этими патронами. Будем как-то выбираться из сложившейся ситуации. Все ждут от нас результата, но это просто капитальный провал. Когда проверяем патроны, ветровые показатели отсутствуют. Всегда объясняю на примере самолёта, который весит 55 тонн. Он входит в облака на высоте, и его начинает трясти. А тут пуля весом 5–6 грамм», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Президент СБР Владимир Драчёв отметил, что в ближайшее время ситуация может измениться в лучшую сторону. Якобы, в настоящее время идёт разработка пуль, которые будут лучше «держать» ветер.

«Гурьев говорил о патронах «Олимп», которыми мы сейчас занимаемся с «Ростехом» и ЦНИИТочмаш, они нам уже предоставили несколько партий совершенно новых патронов. Мы сейчас работаем над собственными, которые должны будут заменить немецкие, они очень хорошо «держат» ветер — скорость пули чуть меньше, и за счёт того, что у неё «хвост» не такой большой, её сносит не настолько сильно. Мы уже полтора года работаем с ЦНИИТочмаш, в этом году получили первую партию, отстреливали их в Тюмени, всем понравилось. Надеемся, что, если не в этом году, то в следующем точно перейдём на российские патроны», — цитирует Драчёва ТАСС.

Остаётся надеяться, что в скором время проблема с патронами будет решена, и россияне уже в Рупольдинге продемонстрируют куда более успешную стрельбу. Впрочем, настолько сильного ветра там не бывает. Да и нельзя сказать, что отечественные биатлонисты грешат плохой стрельбой. В том же Анси таких проблем у них не было. Есть в нашей команде и признанные стрелки, такие как Куклина, чьи 11 промахов в масс-старте в Оберхофе особенно шокируют. Так что во всём, видимо, действительно стоит винить новую партию патронов и особенно сильный ветер.

Ведь в Оберхофе ошибки на стрельбище допускали все. Например, лидер общего зачёта Кубка мира и действующая обладательница трофея Доротея Вирер в эстафете ушла на два штрафных круга. А Тарьей Бё на последнем огневом рубеже масс-старта вовсе закрыл лишь одну мишень из пяти.

Слабый ход и ожидание шлифт-машины

А вот проблему с лыжами, похоже, можно решить лишь с приобретением шлифт-машины. Это значит, что при тёплой погоде россияне по-прежнему будут показывать крайне скромные результаты. В Оберхофе первые гонки проходили под сильным дождём и при плюсовой погоде. Организаторам пришлось даже сокращать круг, поскольку на обычную конфигурацию трассы не хватало снега, который таял на глазах.

В сложившихся условиях россиянки оказались неконкурентноспособными. В спринте их отставание «ногами» составило более минуты. А на неудачной ноте вернувшаяся в сборную Ирина Старых ходом проиграла почти две. В масс-старте ситуация не улучшилась. Миронова по лыжному ходу показала 26-й результат среди 30 участниц (+1:43,9), а Куклина — 29-й (+2:11,3).

У мужчин ситуация получше. Мало того, спринтерская гонка получилась довольно оптимистичной, ведь Матвей Елисеев занял четвёртое место, а Александр Логинов — пятое. Однако тот же Матвей, отстрелявший чисто, пропустил вперёд допустивших по промаху Эмильена Жаклена и Йоханнеса Кюна, а после финиша с огромным трудом поднялся на ноги. Состояние спортсмена было настолько плохим, что тренерский штаб решил не рисковать его здоровьем и не поставил Елисеева в состав эстафеты. Пропустил её из-за проблем с локтем и Логинов.

Что касается приобретения шлифт-машины, то главный тренер сборной Анатолий Хованцев заявил, что данный вопрос находится в стадии решения, но пока непонятно, кто будет на ней работать. В свою очередь, вице-президент СБР Сергей Чепиков отметил, что такой специалист, прошедший обучение в Италии, уже принят в штат.

Четвёртое место в эстафете и дебют Халили

Если же говорить о положительном моменте этапа для сборной России, то им стало четвёртое место мужской эстафетной четвёрки, добытое в экспериментальном составе. Компанию Эдуарду Латыпову, который сам недавно дебютировал в национальной команде, составили традиционно испытывающий проблемы в эстафетах Евгений Гараничев, недавний дебютант Никита Поршнев и 21-летний Саид Каримулла Халили.

В результате отечественная сборная не только не провалилась, но и до последнего сражалась за медали. Лишь промах Латыпова на последнем рубеже помешал квартету побороться за бронзу. Но уступила команда в итоге только признанным лидерам: Норвегии, Франции и Германии. Правда, вся тройка призёров пробежала по два штрафных круга. Россияне обошлись без них и взяли всего девять дополнительных патронов, что в условиях сильного ветра стало отличным результатом. Лучше отстреляли лишь румыны, которые допустили восемь промахов.

Отрадно, что не затерялся в эстафете абсолютный дебютант и вчерашний юниор Халили. Талантливый биатлонист постепенно шёл к участию в Кубке мира, а нынешний сезон начал на Кубке IBU. Но уже в январе его вызвали в главную команду. В спринте Карим показал лишь 62-й результат, а уже на следующий день вынужден был бежать эстафету, причём его поставили на первый этап.

Халили не растерялся и допустил лишь один промах. Правда, со скоростью у молодого спортсмена возникли проблемы и на передаче эстафеты он «привёз» Гараничеву отставание в 22 секунды. Тем не менее, Карима всё равно стоит похвалить. Его спортивная карьера только начинается, а мужская сборная может получить сильного биатлониста на долгие годы.