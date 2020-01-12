После пропуска эстафеты: Логинов и Елисеев участвуют в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
- Александр Логинов
- AFP
- © Jonathan NACKSTRAND
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12 января 2020
Елисеев закрыл все мишени, он поднялся на седьмое место! Всего девять секунд не хватает ему до бегущего третьим Пайффера.
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Фуркад и Детьё справились со стрельбой, Кюн, Нелин и Эдер не смогли и удлинили себе дистанцию.
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Пайффер начал стойку с промаха и в итоге заработал два штрафных круга. Больше не быть ему первым.
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Как же здорово бежит Пайффер, за два километра он оторвался на шесть секунд от Фуркада и компании. Елисеев на этом отрезке отстал на девять секунд, Логинов — на пять.
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Пайффера преследуют Кюн, Фуркад, Нелин, Эдер и Детьё. Пелотон проигрывает немцу ещё на полминуты больше.
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Елисеев опустился на 12-е место с полуминутным отставанием от призовой тройки. Логинов из-за одного промаха не смог подняться выше 14-й строчки.
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Немец заработал 22-секундный отрыв от соотечественника Йоханнеса Кюна, австрийца Симона Эдера и шведа Йеспера Нелина.
Penalty loops for our leaders! Arnd Peiffer takes advantage and goes into the lead! #OBE20 Watch the race on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/bHvZgfMwdA— IBU World Cup (@IBU_WC) January 12, 2020
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Очень много промахов на второй лёжке, Елисеев допустил две осечки. Только Арнд Пайффер чисто отработал.
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Елисеев замыкает лидерский нонет, который умещается в 4,2 секунды. Дальше просвет составляет уже 12 секунд. Логинов уступает Елисееву 19 секунд.
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Лидерская группа сократилась до девяти человек, Елисеев в ней продолжает держаться. Преследователи отстают уже на восемь секунд. Логинов поднялся на 16-е место.
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