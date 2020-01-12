После пропуска эстафеты: Логинов и Елисеев участвуют в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

В немецком Оберхофе завершается четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Программу соревнований закрывает мужской масс-старт. В числе 30 участников — россияне Александр Логинов и Матвей Елисеев, не бежавшие накануне в эстафете. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Александр Логинов

AFP

© Jonathan NACKSTRAND