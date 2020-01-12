После пропуска эстафеты: Логинов и Елисеев участвуют в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

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Владимир Зайвый
В немецком Оберхофе завершается четвёртый этап Кубка мира по биатлону. Программу соревнований закрывает мужской масс-старт. В числе 30 участников — россияне Александр Логинов и Матвей Елисеев, не бежавшие накануне в эстафете. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.
После пропуска эстафеты: Логинов и Елисеев участвуют в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
  • Александр Логинов
  • AFP
  • © Jonathan NACKSTRAND
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Автообновление

  • 12 января 2020

    Елисеев закрыл все мишени, он поднялся на седьмое место! Всего девять секунд не хватает ему до бегущего третьим Пайффера.

  • Фуркад и Детьё справились со стрельбой, Кюн, Нелин и Эдер не смогли и удлинили себе дистанцию.

  • Пайффер начал стойку с промаха и в итоге заработал два штрафных круга. Больше не быть ему первым.

  • Как же здорово бежит Пайффер, за два километра он оторвался на шесть секунд от Фуркада и компании. Елисеев на этом отрезке отстал на девять секунд, Логинов — на пять.

  • Пайффера преследуют Кюн, Фуркад, Нелин, Эдер и Детьё. Пелотон проигрывает немцу ещё на полминуты больше.

  • Елисеев опустился на 12-е место с полуминутным отставанием от призовой тройки. Логинов из-за одного промаха не смог подняться выше 14-й строчки.

  • Немец заработал 22-секундный отрыв от соотечественника Йоханнеса Кюна, австрийца Симона Эдера и шведа Йеспера Нелина.

  • Очень много промахов на второй лёжке, Елисеев допустил две осечки. Только Арнд Пайффер чисто отработал.

  • Елисеев замыкает лидерский нонет, который умещается в 4,2 секунды. Дальше просвет составляет уже 12 секунд. Логинов уступает Елисееву 19 секунд.

  • Лидерская группа сократилась до девяти человек, Елисеев в ней продолжает держаться. Преследователи отстают уже на восемь секунд. Логинов поднялся на 16-е место.

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