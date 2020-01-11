Норвежцы победили в эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, россияне — четвёртые

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Мужская сборная Норвегии заняла первое место в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Норвежцы победили в эстафете на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, россияне — четвёртые
  • Reuters

Норвежская команда в составе Ларса-Хельге Биркеланда, Эрленда Бьонтегорда, Йоханнеса Дале и Ветле Шоста Кристиансена преодолела дистанцию за 1 час 19 минут 32,3 секунды.

Второе место заняли французы Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Детьё и Кентен Фийон Майе. Тройку призёров замкнули немцы Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль.

Россияне Саид Каримулла Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов финишировали четвёртыми, в сумме допустив девять промахов и проиграв победителям 1 минуту 9 секунд.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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