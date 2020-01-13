Губерниев: когда я стоял в сторонке, Тихонов сидел за попытку организовать заказное убийство

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику со стороны четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Губерниев: когда я стоял в сторонке, Тихонов сидел за попытку организовать заказное убийство
  • © Сергей Кулаков
  • РИА Новости

«Мой золотой, милый и славный Александр Тихонов! Когда я стоял в сторонке, вы, мой кавалергард, сидели в камере за попытку организовать заказное убийство, а потом долго скрывались за границей. Продолжайте смешить мои тапочки. Русскую биатлонную программу недоброжелателям победить не удастся и сожрать из зависти не получится — подавитесь», — написал Губерниев в Telegram.

Ранее Тихонов заявил, что Губерниев за счёт эфира государственного канала рекламирует свои концерты.

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