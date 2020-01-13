Тихонов: Губерниев за счёт эфира государственного канала рекламирует свои концерты

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике известного комментатора Дмитрия Губерниева.

«Слушаю комментарии, которые берёт у спортсменов безголовая публика из программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Команда и так дышит на ладан, но им надо добивать спортсменов, которые психологически находятся не в лучшем состоянии. Я не знаю ни одного человека, который бы положительно характеризовал эту программу. Помню того Губерниева, который стоял в сторонке, когда я был президентом СБР, и не делал глупых высказываний и заявлений. А сейчас он готов стать главным тренером сборной России. Я думаю, что ему можно предложить заменить Драчёва на посту президента. Хуже уже не будет», — написал Тихонов на своём официальном сайте.

Четырёхкратный олимпийский чемпион считает, что из биатлона Губерниев делает безобразное шоу.

«В высоком доме нередко бывает запущен чердак, ты его запустил до безобразия. Со мной остался тот Губерниев, который когда-то комментировал биатлон, а не делал из серьёзного прикладного вида спорта самое безобразное шоу, которое лишь можно придумать. При этом он за счёт эфирного времени государственного канала рекламирует свои личные коммерческие концерты. Почему тренеры и спортсмены соглашаются участвовать в подобном безобразии? Пускай тогда подпишут контракт, чтобы «Матч ТВ» платил за это деньги, это хоть как-то решит финансовые проблемы команды», — добавил Тихонов.

Ранее Губерниев отреагировал на курьёзную ситуацию с трансляцией финала МЧМ по хоккею.