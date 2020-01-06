Губерниев отреагировал на курьёзную ситуацию с трансляцией финала МЧМ по хоккею

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал курьёзную ситуацию с трансляцией финала молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады.

«А по поводу того, что люди перепутали каналы и хоккей и болели за сборную-2011 на «Матч ТВ». Такая была история. Много лет назад канал «Спорт» перед стартом биатлонного сезона показал несколько победных гонок сезона прошлого. Приезжаю я после такого повтора в Олимпийский комитет, а там меня все поздравляют! А тогдашний президент ОКР Тягачёв так радовался победе женщин в эстафете, что чуть руку мне не оторвал! А вы говорите Тарасов и Дегтярёв», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Некоторые российские болельщики по ошибке подумали, что Россия обыграла Канаду, так как смотрели финал МЧМ 2011 года по телеканалу «Матч ТВ». При этом решающий матч этого года транслировался на Первом канале.

Ранее жена участника финала МЧМ 2011 Владимира Тарасенко заявила, что муж несколько минут смотрел финал без звука, пока не увидел себя на площадке.