Экс-биатлонист Тихонов назвал Губерниева идиотом

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Четырёхкратный олимпийский чемпион, экс-глава Союза биатлонистов России по биатлону Александр Тихонов отреагировал на слова комментатора Дмитрия Губерниева, который напомнил, что Тихонов был арестован по подозрению в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в августе 2000 года.
Экс-биатлонист Тихонов назвал Губерниева идиотом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Этому идиоту больше нечего ответить! Он дурак дураком! Почитайте его статью, где он пишет, что уважает Баскова и Киркорова, а его матом кроет вся страна. Это же не моё мнение, с моим мнением всё понятно. Этому дураку больше нечего сказать», — цитирует Тихонова Sport24.

Он также предположил, что Губерниева скоро отстранят от комментирования, так как, по его мнению, на него негативно реагирует вся страна.

«Фигурное катание ему не дали, Вяльбе его выгнала. О чём говорить? Он же знает прекрасно, что больше нечем укусить», — добавил Тихонов.

Губерниев ответил на критику со стороны Тихонова.

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