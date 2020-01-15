«Результаты бывают непредсказуемыми»: как в России отреагировали на идею сократить число участников КМ по биатлону

В Норвегии предложили сократить число выходящих на старт биатлонистов в гонках Кубка мира. Эту инициативу одобрили Уле-Эйнар Бьорндален и лидер общего зачёта КМ среди женщин Тириль Экхофф. В России, напротив, к данной идее отнеслись скептически. Бывший глава СБР Александр Кравцов заявил, что на популярность вида спорта куда сильнее влияет доминирование норвежцев, поскольку многие зрители заранее уверены в их победе. А двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий назвала нынешнее количество участников Кубка планеты оптимальным.

«Зрителям становится скучно смотреть биатлон»

Лыжные виды спорта традиционно считаются не самыми динамичными и привлекательными для телезрителей. Например, наблюдать за обычными лыжными гонками простым болельщикам крайне сложно: помимо собственно передвижения спортсменов по трассе, обратить внимание здесь особо не на что.

Но биатлона, казалось, эта проблема не касается, ведь есть огневые рубежи, которые делают гонки совершенно непредсказуемыми и весьма эмоциональными. Тем не менее и в данном виде существуют гонки, которым явно не хватает динамики, например индивидуалка и спринт, где на этапах Кубка мира порой стартует более 100 человек.

Именно на этот момент обратил внимание известный норвежский эксперт Ола Лунде. Говоря о женских гонках, он отметил, что в них принимает участие слишком большое количество биатлонисток, и это делает соревнования тяжёлыми для просмотра.

«Проблема в том, что лучшие стартуют рано. Спортсменки, которые идут в середине, очевидно слабее, поэтому зрителям становится скучно смотреть биатлон. Когда кто-то на первой стрельбе уже проигрывает 30 секунд, то шансов нет. Вся гонка укладывается в 40—45 минут, а затем в течение следующих 20 минут доезжают другие участницы, которые не могут выдержать этот темп», — приводит слова Лунде NRK.

Соотечественники с экспертом в основном согласны. Так, лидирующая в общем зачёте Кубка мира Тириль Экхофф заявила, что не видит смысла допускать до старта спортсменок, которые проигрывают лидерам по шесть минут. А восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален и вовсе отметил, что такие биатлонисты могут быть опасны для остальных.

«Спринтерские гонки — испытание, поскольку трансляция по телевизору идёт долго, а это негативный момент. Но со спортивной точки зрения это преимущество, так как большое число участниц могут помериться силами с лучшими в мире и добиться прогресса. В то же время более слабые спортсмены могут навредить лучшим. Есть люди, которые неспособны хорошо кататься на лыжах и могут представлять опасность для остальных», — подчеркнул норвежец.

«Это разрушит биатлон»

Впрочем, подобную точку зрения разделяют далеко не все даже в Норвегии. Например, четырёхкратная чемпионка мира Марте Олсбю-Ройселанн выразила опасение, что решение сократить количество участников в биатлоне убьёт данный вид спорта.

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«Мы говорим о том, что зимними видами спорта занимаются не в таком большом количестве стран, однако на КМ по биатлону стартуют представители многих государств. Если мы сократим число участников и разрешим стартовать только лучшим, это разрушит биатлон. В этом я с Лунде не согласна. Думаю, ему должно нравиться, что наш вид спорта так широко представлен во всём мире», — заявила Олсбю-Ройселанн.

Что касается болельщиков, то они отнеслись к данной идее по-разному. Некоторые предложили повысить динамичность тех же спринтерских гонок, отправив сильных биатлонистов в поздние стартовые номера по примеру бобслея и санного спорта. Другие отметили, что слишком большое количество спортсменов попросту «убивают» трассу. Но многие всё-таки не согласны с инициативой норвежца.

«Есть такое выражение: «Не хочешь — не смотри». Многие сборные обкатывают своих спортсменов. Мне не очень-то хочется следить за чемпионатом трёх стран, но я это делаю. Некоторые страны могут выставить лишь одного спортсмена, получается, его вообще нужно выгнать, если он приходит сотым? Хотя, может, больше 100 человек на старте — это действительно перебор», — написал один из пользователей.

Впрочем, нашлись и те, кто называют спринтерские гонки тягомотиной и признаются, что давно не смотрят их, предпочитая пасьют, масс-старты и эстафеты.

Отреагировали на предложение Лунде и в Международном союзе биатлонистов (IBU). Там отметили, что в последние годы и так работают над сокращением числа участников в интервальных гонках (спринт и индивидуалка).

«Сколько себя помню, мы обсуждаем эти вопросы с телевизионщиками. Последние 20 минут спринта действительно могут быть не столь увлекательными. Однако бывало и так, что спортсмены с поздними стартовыми номерами побеждали представителей топ-10, если им везло с условиями. Десять лет назад порой стартовало более 150 человек, но сейчас мы уверены, что нашли нужный баланс между лучшими и следующими за ними спортсменами», — заявил рейс-директор IBU Борут Нунар.

«Если биатлон набирает популярность, разве это плохо?»

В российском биатлоне заявление Лунде также встретило неоднозначную реакцию. В частности, бывший глава СБР Александр Кравцов отметил, что не менее негативную роль в сегодняшнем биатлоне играет доминирование норвежцев.

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«Вот это, пожалуй, снижает интерес, потому что зрителям хочется видеть смену лидеров, а норвежцы на подиуме — это уже практически константа», — подчеркнул функционер в интервью RT.

При этом Кравцов согласился, что современный биатлон во многом работает на создание телевизионной картинки, которая «обеспечивает этому виду продажи билетов и участие спонсоров». Вместе с тем экс-глава СБР отказался называть индивидуальные и спринтерские гонки скучными.

«Часто результаты бывают непредсказуемыми. В частности, практика показывает, что последние номера стартового протокола в итоге могут оказаться и в топ-3, если погодные условия позволяют сохранить трассу», — подытожил эксперт.

В свою очередь, олимпийский чемпион и бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин отметил, что если сократить количество участников, то резко уменьшится и число стран, принимающих участие в КМ.

«В итоге некоторые просто завяжут с биатлоном, а зрительский интерес снизится. Я считаю, это неправильно. Нужно давать шанс разным странам. Я не думаю, что в ближайшие десять лет исчезнут спринтерские и индивидуальные гонки. Хотя когда-то и командные гонки были, но они не прижились. Но вообще сейчас дисциплин, наоборот, всё больше, география расширяется», — заявил специалист.

При этом он, как и Кравцов, подчеркнул, что не считает интервальные гонки в биатлоне скучными.

«Они же не в спортзале бегают и не на закрытом катке, как конькобежцы. Здесь очень многое зависит от тренеров, от того, в какую группу заявляют спортсмена, от погодных условий, поэтому динамика и зрелищность сохраняются до конца», — добавил Аликин.

Наконец, двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий напомнила, что совсем недавно IBU уже сокращал количество стартующих в гонках КМ биатлонистов.

«Если биатлон набирает популярность, разве это плохо? Да, присоединяются новые страны, конкуренция растёт, все бьются за максимальную квоту, а в тех странах, которые её добились, биатлон развивается особенно динамично. К тому же если мы не даём молодым спортсменам подключаться к соревнованиям, не происходит омоложения состава», — отметила двукратная олимпийская чемпионка в интервью RT.

А спринтерские и индивидуальные гонки она назвала классикой.

«Сейчас появляются новые дисциплины, но, на мой взгляд, должна сохраняться и классика. Возможно, эти виды интересны довольно узкому кругу специалистов, но эти гонки были, по сути, основополагающими для биатлона как вида спорта. К тому же выиграть с четырьмя нулями индивидуальную гонку по-прежнему очень престижно», — добавила Богалий.