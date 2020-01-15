Экс-глава СБР отреагировал на предложение сократить число участников КМ по биатлону

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов высказал мнение о предложении норвежского биатлонного эксперта Ола Лунде сократить количество участников на гонках Кубка мира для повышения зрелищности.

«Не совсем понятно, на чём базируется заявление норвежского эксперта. Сегодня скорее можно говорить об определённой доминанте норвежских спортсменов. Вот она, пожалуй, принижает интерес, потому что зрителям хочется видеть меняющихся лидеров, а норвежцы на подиуме — это уже практически константа. Главное, что сегодня биатлон во многом работает на создание телевизионной картинки. Если в 60-е, 70-е, 80-е годы не было ограничений по трассе, то сегодня она даёт возможность видеть участников гонки на кругах. Но эти изменения понятны, ведь картинка для телетрансляции обеспечивает этому виду спорта продажи и спонсоров», — заявил Кравцов RT.

Он отметил, что не считает нынешние гонки Кубка мира не зрелищными.

«Часто результаты бывают непредсказуемы. В частности, практика показывает, что последние номера стартового протокола в итоге могут оказаться в топ-3, если погодные условия позволяют сохранить трассу», — добавил бывший глава СБР.

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