Норицын высказался о причинах неудачи российских биатлонисток в спринте в Рупольдинге
- РИА Новости
«Сейчас будем во всём разбираться. Конечно, первые выводы говорят о проблемах с инвентарём. Был серьёзный проигрыш на спусковой части. Очень приличные секунды там теряли», — приводит слова Норицына «Чемпионат».
Он отметил, что пока сложно говорить, в чём конкретно заключается проблема.
Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, отстрелявшаяся без ошибок и занявшая 36-е место с отставанием в 1 минуту 54,1 секунды. Екатерина Юрлова-Перхт стала 37-й, Кристина Резцова — 42-й, Ирина Старых — 60-й, а Светлана Миронова — 77-й.
Ранее сообщалось, что Юрлова-Перхт пожаловалась на работу лыж в спринте.