Норицын высказался о причинах неудачи российских биатлонисток в спринте в Рупольдинге

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын высказался о проблемах россиянок в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Сейчас будем во всём разбираться. Конечно, первые выводы говорят о проблемах с инвентарём. Был серьёзный проигрыш на спусковой части. Очень приличные секунды там теряли», — приводит слова Норицына «Чемпионат».

Он отметил, что пока сложно говорить, в чём конкретно заключается проблема.

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, отстрелявшаяся без ошибок и занявшая 36-е место с отставанием в 1 минуту 54,1 секунды. Екатерина Юрлова-Перхт стала 37-й, Кристина Резцова — 42-й, Ирина Старых — 60-й, а Светлана Миронова — 77-й.

Ранее сообщалось, что Юрлова-Перхт пожаловалась на работу лыж в спринте.