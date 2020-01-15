Норицын высказался о причинах неудачи российских биатлонисток в спринте в Рупольдинге

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын высказался о проблемах россиянок в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Норицын высказался о причинах неудачи российских биатлонисток в спринте в Рупольдинге
  • РИА Новости

«Сейчас будем во всём разбираться. Конечно, первые выводы говорят о проблемах с инвентарём. Был серьёзный проигрыш на спусковой части. Очень приличные секунды там теряли», — приводит слова Норицына «Чемпионат».

Он отметил, что пока сложно говорить, в чём конкретно заключается проблема.

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, отстрелявшаяся  без ошибок и занявшая 36-е место с отставанием в 1 минуту 54,1 секунды. Екатерина Юрлова-Перхт стала 37-й, Кристина Резцова — 42-й, Ирина Старых — 60-й, а Светлана Миронова — 77-й.

Ранее сообщалось, что Юрлова-Перхт пожаловалась на работу лыж в спринте.

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