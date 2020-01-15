Биатлонистка Юрлова-Перхт пожаловалась на работу лыж в спринте

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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Биатлонистка Юрлова-Перхт пожаловалась на работу лыж в спринте
  • РИА Новости

«Самочувствие после болезни нормальное. Старалась выполнять всё то, что обговаривали до гонки. Равнинная часть, уход на подъём и спуск», — приводит слова Юрловой-Перхт «Матч ТВ».

Она отметила, что не знает, чем объяснить своё отставание от соперниц по ходу дистанции.

«Вроде наибольшее отставание было на спуске. Лыжи у норвежек и шведок работали хорошо. По сравнению с ними — наши отстают», — добавила биатлонистка.

Юрлова-Перхт, пропустившая этап в Оберхофе из-за болезни, заняла в спринте 37-е место. Она не допустила промахов на огневых рубежах, но её проигрыш лидеру составил 1 минуту 56 секунд.

Ранее сообщалось, что Экхофф победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге.

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