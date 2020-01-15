Экхофф победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге, россиянки — вне топ-30

Норвежка Тириль Экхофф заняла первое место в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Экхофф преодолела дистанцию за 18 минут 55,5 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.

Второй стала шведка Ханна Эберг, также отстрелявшаяся без промахов, но уступившая норвежке 29,7 секунды. Тройку замкнула действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» итальянка Доротея Вирер. Она не допустила промахов на огневых рубежах, но проиграла Экхофф 36,8 секунды.

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, отстрелявшаяся без ошибок и занявшая 36-е место с отставанием в 1 минуту 54,1 секунды. Екатерина Юрлова-Перхт стала 37-й, Кристина Резцова — 42-й, Ирина Старых — 60-й, а Светлана Миронова — 77-й.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.