Резцова: соперница начала закрывать мишени на моей установке

Короткая ссылка
Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о курьёзном случае на огневом рубеже эстафетной гонки 4 х 6 км в рамках этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Резцова: соперница начала закрывать мишени на моей установке
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Не знаю, кто стоял передо мной, но соперница начала закрывать мишени на моей установке. Она закрыла уже два габарита, мне оставалось закрыть лишь три. Но надо было отстрелять все пять патронов. Если установка закрыта, нужно всё равно сделать пять выстрелов по мишеням. Я так и сделала: ко мне претензий нет. Нельзя стрелять в воздух или снег. Иначе это считалось бы осечкой и нужно было бы заряжать дополнительные патроны», — заявила Резцова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная России финишировала на 11-м месте в эстафетной гонке, что является худшим результатом команды в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии по биатлону победила в эстафетной гонке на этапе КМ в Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить