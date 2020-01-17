Резцова: соперница начала закрывать мишени на моей установке

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о курьёзном случае на огневом рубеже эстафетной гонки 4 х 6 км в рамках этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Не знаю, кто стоял передо мной, но соперница начала закрывать мишени на моей установке. Она закрыла уже два габарита, мне оставалось закрыть лишь три. Но надо было отстрелять все пять патронов. Если установка закрыта, нужно всё равно сделать пять выстрелов по мишеням. Я так и сделала: ко мне претензий нет. Нельзя стрелять в воздух или снег. Иначе это считалось бы осечкой и нужно было бы заряжать дополнительные патроны», — заявила Резцова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная России финишировала на 11-м месте в эстафетной гонке, что является худшим результатом команды в текущем сезоне.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии по биатлону победила в эстафетной гонке на этапе КМ в Германии.