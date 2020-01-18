В сильнейшем составе: российские биатлонисты идут четвёртыми в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

В немецком Рупольдинге продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20. Мужчины разыгрывают медали в эстафетной гонке. Сборную России представят Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, а также вернувшиеся в состав команды Матвей Елисеев и Александр Логинов. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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