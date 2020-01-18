В сильнейшем составе: российские биатлонисты идут четвёртыми в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге
- globallookpress.com
- © EIBNER/EXPA/Stefan Adelsberger
-
18 января 2020
Фийон Майе спокойно идёт по дистанции и не позволяет соперникам серьёзно сокращать отставание. В его победе сомневаться не стоит, как и в серебре норвежцев.
-
После второй стрельбы лидирует команда Франции. Норвегия занимает второе место с отставанием 1 минута 21,0 секунды. На третье строчке расположилась Австрия (+ 1:45,9), её пытается догнать Россия (+ 1:52,3). Посмотрим, получится ли у Александра навязать борьбу сопернику или отечественные биатлонисты вновь станут четвёртыми.
-
Третьим выстрелом промазал Логинов, а вот Эберхард отстрелялся чисто. Теперь ему придётся догонять австрийца.
-
Норвегия на стрельбище. Кристиансен не очень торопился, но это не помогло ему отработать на ноль, один дополнительный патрон всё же пришлось использовать. Логинов и Эберхард на рубеже.
-
Вновь два промаха допустил Фийон Майе. Очень нестабильно он работает на стрельбище, но двумя дополнительными патронами всё же закрывает мишени и практически гарантирует команде Франции золото в эстафете.
-
А вот и заключительная стрельба в этой эстафетной гонке. Фийон Майе готовится работать на стойке.
-
Отметка 3,6 км. Кристиансену не удалось сократить отставание от Фийона Майе, а вот Логинов продолжает борьбу за бронзу. Всего 1,3 секунды он уступает Эберхарду и на 11 секунд опережает Долля.
-
После седьмой стрельбы лидирует команда Франции. Норвегия занимает второе место с отставанием в одну минуту 18,8 секунды. Далее расположились команды Австрии (+ 1:57,9), России (+ 2:00,8) и Германии (+ 2:10,0).
-
Стрельба оппонентов французов. Норвежец Кристиансен уверенно отработал на стрельбище и не допустил ни одного промаха. Австриец Эберхард не последовал его примеру и один раз промахнулся. Зато Логинов первым из остальных спортсменов закрыл все мишени, за ним — Долль.
-
Вот это да: два промаха допустил Фийон Майе, но двумя дополнительными патронами исправил положение. Однако его отрыв от преследователей может немного сократиться.
- За пределами топ-35: российские биатлонистки провалили спринтерскую гонку на этапе КМ в Рупольдинге
- «Результаты бывают непредсказуемыми»: как в России отреагировали на идею сократить число участников КМ по биатлону
- Вне десятки: российские биатлонисты остались без медалей в спринтерской гонке на этапе КМ в Рупольдинге
- Худший результат в сезоне: россиянки не попали в первую десятку эстафеты на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге
- «Это абсолютная неготовность»: с чем связан провал женской сборной по биатлону на этапе КМ в Рупольдинге