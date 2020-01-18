В сильнейшем составе: российские биатлонисты идут четвёртыми в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

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Сергей Стариков
В немецком Рупольдинге продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20. Мужчины разыгрывают медали в эстафетной гонке. Сборную России представят Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, а также вернувшиеся в состав команды Матвей Елисеев и Александр Логинов. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
В сильнейшем составе: российские биатлонисты идут четвёртыми в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге
  • globallookpress.com
  • © EIBNER/EXPA/Stefan Adelsberger
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  • 18 января 2020

    Фийон Майе спокойно идёт по дистанции и не позволяет соперникам серьёзно сокращать отставание. В его победе сомневаться не стоит, как и в серебре норвежцев. 

  • После второй стрельбы лидирует команда Франции. Норвегия занимает второе место с отставанием 1 минута 21,0 секунды. На третье строчке расположилась Австрия (+ 1:45,9), её пытается догнать Россия (+ 1:52,3). Посмотрим, получится ли у Александра навязать борьбу сопернику или отечественные биатлонисты вновь станут четвёртыми.

  • Третьим выстрелом промазал Логинов, а вот Эберхард отстрелялся чисто. Теперь ему придётся догонять австрийца. 

  • Норвегия на стрельбище. Кристиансен не очень торопился, но это не помогло ему отработать на ноль, один дополнительный патрон всё же пришлось использовать. Логинов и Эберхард на рубеже. 

  • Вновь два промаха допустил Фийон Майе. Очень нестабильно он работает на стрельбище, но двумя дополнительными патронами всё же закрывает мишени и практически гарантирует команде Франции золото в эстафете. 

  • А вот и заключительная стрельба в этой эстафетной гонке. Фийон Майе готовится работать на стойке. 

  • Отметка 3,6 км. Кристиансену не удалось сократить отставание от Фийона Майе, а вот Логинов продолжает борьбу за бронзу. Всего 1,3 секунды он уступает Эберхарду и на 11 секунд опережает Долля.

  • После седьмой стрельбы лидирует команда Франции. Норвегия занимает второе место с отставанием в одну минуту 18,8 секунды. Далее расположились команды Австрии (+ 1:57,9), России (+ 2:00,8) и Германии (+ 2:10,0). 

  • Стрельба оппонентов французов. Норвежец Кристиансен уверенно отработал на стрельбище и не допустил ни одного промаха. Австриец Эберхард не последовал его примеру и один раз промахнулся. Зато Логинов первым из остальных спортсменов закрыл все мишени, за ним — Долль.

  • Вот это да: два промаха допустил Фийон Майе, но двумя дополнительными патронами исправил положение. Однако его отрыв от преследователей может немного сократиться. 

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