«Это абсолютная неготовность»: с чем связан провал женской сборной по биатлону на этапе КМ в Рупольдинге

Женская сборная России не попала в первую десятку эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге и уступила победителю 2,5 минуты. Ранее отечественные спортсменки остались за пределами топ-30 в спринте. Вице-президент СБР Валерий Польховский объяснил плохую физическую форму девушек неудачным новогодним сбором в Австрии. Двукратная олимпийская чемпиона Анфиса Резцова посетовала, что менее чем за месяц до начала чемпионата планеты вернуть команду в нужные кондиции невозможно.

Шесть промахов и 2,5 минуты отставания

Женская эстафета получилась по-настоящему провальной для сборной России. Отечественные биатлонистки показали худший в текущем сезоне 11-й результат и уступили победившей Норвегии две минуты и 33,8 секунды. Не помогла даже удачная стрельба. На рубежах россиянки допустили лишь шесть промахов. В этом компоненте их опередили только китаянки (три доппатрона) и представительницы Швейцарии, завоевавшие бронзу (четыре).

Отставание же команды на дистанции получилось пугающим. Справилась со скоростью соперниц лишь Ирина Старых, выступавшая на втором этапе. Остальные испытывали огромные проблемы. Приехавшая ради эстафеты с Кубка IBU Евгения Павлова умудрилась проиграть ногами на первом этапе 50 секунд и показала 21-ю скорость среди 25 участниц первого этапа.

Но Кристине Резцовой и Екатерине Юрловой-Перхт пришлось ещё тяжелее. Первая уступила ногами минуту, а вторая — почти полторы. Вдобавок Резцова попала в непредсказуемую ситуацию на стойке. На рубеже по её установке начала стрелять белоруска. В результате Кристина была вынуждена «работать» по уже закрытым мишеням.

«Кто-то начал стрелять по моей установке. Я сделала три выстрела и заметила, что две мишени уже закрыты. Мне пришлось просто попадать по закрытым мишеням. Знаю правила, нельзя оставлять патроны в обойме. Поэтому никаких санкций ко мне быть не может», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

Удачное начало сезона и шокирующие отставания в Рупольдинге

При этом начинался сезон для женской сборной России более чем успешно. На первых этапах Кубка мира девушки радовали не только хорошей стрельбой, но и неплохим ходом. Казалось, в прошлое наконец ушли времена, когда они уступали ведущим соперницам в скорости минуту-две. Особенно радовала в этом плане Светлана Миронова, которая на дистанции выглядела очень прилично, а вдобавок поработала над стрельбой.

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Из Хохфильцена женская национальная команда вовсе уехала с двумя наградами. Для начала Миронова завоевала бронзу в спринте, а затем эстафетная четвёрка показала второй результат, хотя могла одержать победу.

Дальше поводов для радости было меньше. В Анси неудачное выступление всей сборной списали на проблемы с лыжами и отсутствие шлифт-машины. При этом Миронова остановилась в шаге от медали всё в том же спринте. А в Оберхофе неудачные результаты оправдывали проблемами с патронами, тем более что промахов россиянки допускали действительно очень много.

Однако уже тогда было заметно, что подопечным Виталия Норицына непросто приходится физически. Например, в масс-старте Миронова по лыжному ходу показала 26-й результат среди 30 участниц (+1:43,09), а Лариса Куклина — 29-й (+2:11,03).

К сожалению, в Рупольдинге, где погода оказалась не настолько плохой, а ветер не таким сильным, ситуация только ухудшилась. Уже в спринте стало понятно, что девушки попросту «не бегут». Юрлова-Перхт на ноль прошла оба огневых рубежа, но показала лишь 37-й результат и уступила победившей Тириль Экхофф почти две минуты. По чистой скорости она и вовсе заняла 67-е место (+1:46,7).

Но если в случае с Екатериной всё можно было списать на болезнь, то отставание остальных отечественных биатлонисток было уже необъяснимым. Куклина также отработала на ноль, но выиграла у Юрловой-Перхт лишь две секунды, а по скорости прохождения дистанции уступила две минуты лучшей в этом компоненте Экхофф.

Со знаком «минус» удивила даже обычно быстрая Миронова, которая показала лишь 61-й ход (+1:43,0) и с тремя промахами не попала в пасьют, а после гонки не смогла объяснить произошедшее.

«Не знаю, с чем связано такое отставание, просто было тяжело. Подготовительный период прошёл хорошо — мы проделали достаточно качественную работу, но сейчас что-то идёт не так. Сложности возникли уже на первом круге», — приводит слова Мироновой «Чемпионат».

Лучший же ход у россиянок в тот вечер показала Резцова, уступившая Экхофф ногами полторы минуты и финишировавшая на 42-м месте. При этом Кристина призналась, что чувствовала себя неплохо и не ожидала такого отставания.

Наконец, последняя из россиянок Ирина Старых показала 57-й ход (+1:36,3) и финишировала 60-й. Однако она не лучшим образом выглядела и в Оберхофе. Тем не менее только опытной биатлонистке спустя день удалось не ударить в грязь лицом в эстафете.

Тренеры объяснить причины столь резкого спада тоже затруднились. Норицын по горячим следам посетовал на плохую работу лыж. А вот вице-президент СБР Валерий Польховский дал более развёрнутый комментарий. По его словам, команда не акклиматизировалась после возвращения с небольшого сбора в Австрии.

«Радоваться нечему, но и грустить не стоит. Ничего страшного не произошло. Основной старт, по которому оценивают работу тренерского штаба, спортсменов и федерации, — это чемпионат мира. Гонки в Рупольдинге получились не очень удачными. Этому есть объяснение: неправильно было выбрано место проведения новогоднего сбора. Спортсмены находились в Австрии, готовились на высоте. Там не прошли полную адаптацию, спустились с гор, переехали. Вся эта тряска привела к состоянию, о котором говорили девочки. Тренеры так запланировали. Надеялись, что всё обойдётся», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

«За месяц до чемпионата мира привести девушек в форму невозможно»

Как бы то ни было, положение дел в женской команде менее чем за месяц до начала чемпионата мира в Антхольце остаётся пугающим. И большая часть экспертов не верит в то, что его можно исправить. В частности, двукратная олимпийская чемпионка и мать Кристины Резцовой Анфиса прямо заявила, что у сборной есть серьёзные проблемы с физической готовностью, и призвала не списывать неудачные результаты на отсутствие шлифт-машины.

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«Это отговорка. Можно ли за месяц до чемпионата мира привести девушек в форму? Полагаю, это невозможно. Не уйти ли тренерам сборной России в отставку? Тренеры могут уйти, но девушки ничего лучше не покажут. Вернуть Вольфганга Пихлера? При чём тут Пихлер? Умоляю, не надо его возвращать. У нас есть хорошие молодые специалисты, которые способны работать, но, к сожалению, их не зовут в сборную России. Моё предложение: Норицына оставить, Леонида Гурьева быть не должно. Я не знаю, зачем его вернули», — приводит слова Резцовой «Спорт день за днём».

Другой двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев полностью согласился с Резцовой и дал совет тренерскому штабу сборной.

«Всё очень просто — это абсолютная неготовность женщин. Если в начале сезона они выглядели неплохо, то сейчас сил нет совсем. Женщины очень много проигрывают ходом, с этим надо что-то делать. Тренерский состав, скорее всего, пообщается и подумает, что предпринять. Я бы лидеров сборной — Миронову и Юрлову-Перхт вообще снял со следующего этапа в Поклюке и отправил тренироваться и накапливать силы к чемпионату мира. В таком состоянии туда ехать нельзя, это ужасно», — отметил эксперт.

В свою очередь, бывший тренер сборной Владимир Аликин жёстко раскритиковал нынешний штаб национальной команды.

«Какую подготовку провели, так и выступаем. Разговоры о патронах — отговорки тренерского штаба. Нет чтобы честно признаться, что летом неправильно выбрали путь подготовки. Все тренируются по методике Анатолия Хованцева, а почему он ни за что не отвечает? Надо, чтобы тренеры признали свою ошибку, а то сваливают на сервисёров. И нет никакой подвижности ни со стороны президента СБР, ни со стороны тренеров. Набрали людей по объявлению. Кто такой этот Артём Истомин? Ребята смеялись, он сам встал на лыжи, а техники никакой. Не занимался ведь он, а главный тренер прочитал резюме и взял в сборную. Цирк, это же пацан. Я его называю Гаврош, может только патроны подносить. Все люди смеются, я знаю. Издевательство какое-то», — цитирует Аликина РИА «Новости».